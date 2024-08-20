В Каракалпакстане внедрят упрощённую систему выделения земель. Об этом было сообщено 19 августа на совещании в Кегейлиском районе под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Сегодня по решению Совета министров Каракалпакстана земельные участки в Нукусе предоставляются напрямую при условии инвестирования 1 млн долларов, а в других районах республики — 300 тысяч долларов. Такое право прямого выделения земель для реализации инвестиционных проектов введено только в Каракалпакстане.

Отмечалось, что, если выделять земли напрямую и для малых компаний, инвесторы смогут обеспечить работой не менее 2000 человек в рамках проектов в Нукусе, районных центрах и вдоль автодорог. Глава государства одобрил предложение о прямом выделении земель под малые и средние проекты.

В целом заявлено о подготовке 120 перспективных проектов на сумму 9,5 млрд долларов, которые могут быть реализованы в Каракалпакстане.

В сентябре в регионе планируется провести крупный инвестиционный форум. Чиновникам поручено тщательно подготовиться к этому мероприятию.

В 2023 году на промышленные проекты в Каракалпакстане было выделено 100 млн долларов.

В Нукусе запускается первый проект площадью 35 тысяч кв. м, который будет передан предпринимателям на основе промышленной ипотеки. Ещё один такой объект будет сдан в эксплуатацию в течение месяца.

Президент поставил задачу популяризировать этот опыт и до конца года организовать современный технопарк на территории свободной экономической зоны «Нукус». Для бизнеса построят готовые здания и будут сдавать в аренду на 10 лет.

На развитие промышленности Каракалпакстана выделят ещё 100 млн долларов.

В июне 2021 года президент подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив. Хокимияты после этого не могут напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство и лишились других полномочий.