В IT-парке откроется центр искусственного интеллекта и венчурной фонд для поддержки стартап-проектов. Об этом 20 августа на встрече с предпринимателями в Нукусе сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что теперь во всех сферах будут широко внедряться технологии искусственного интеллекта. Планируется создать все условия для реализации новых проектов в этом направлении. На их финансирование будет выделено 50 млн долларов.

Кроме того, будет создана экосистема поддержки стартап-проектов. В этом году в стартапы впервые привлекли 134 млн долларов инвестиций. В этой сфере появилось более 50 местных компаний, начавших свою деятельность с нуля и увеличивших оборот свыше 10 млн долларов.

Для их поддержки будет налажена деятельность венчурных фондов. IT-парк создаст такой фонд на 10 млн долларов.

Государство также предоставит ресурс в размере одного доллара на каждый доллар инвестиций, которые стартап привлёк из-за рубежа. Расходы на патентование стартап-разработок и регистрацию торговых марок будут покрываться государством.

Помимо того, в целях локализации услуг в течение года 3000 специалистов будут направлены на повышение квалификации в производственные компании Германии, Японии, Южной Кореи, Китая и Турции. Будет разработана программа расширения участия местных предприятий в сервисном обслуживании крупных предприятий.

Шавкат Мирзиёев указал, что имеется большой потенциал по локализации не только товаров, но услуг. Например, в энергетике реализуются проекты на сумму 36 млрд долларов по строительству станций мощностью 27 ГВт. Спрос на квалифицированные услуги по эксплуатации и ремонту высокотехнологичного оборудования на таких объектах растёт с каждым годом.

Большим спросом такие услуги также пользуются на химических, металлургических предприятиях, насосных станциях и гидроэлектростанциях, в текстильной промышленности и медицине.

В целях локализации услуг в течение года 3000 специалистов будут направлены на повышение квалификации в производственные компании Германии, Японии, Южной Кореи, Китая и Турции. Их расходы покроет государство.

Более того, планируется разработать программу расширения участия местных предприятий в сервисном обслуживании крупных предприятий.