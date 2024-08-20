24−25 августа в Узбекистане по распоряжению правительства будет проводиться всенародный благотворительный хашар. Его девиз: «Благоустроенная махалля — благоустроенная страна», сообщила Ассоциация махаллей.

Напомним, весной 2018 года правительство приняло знаковое постановление, касающееся проведения хашаров. Оно было издано после гибели в Каттакурганском районе Самаркандской области во время выполнения работ по благоустройству на автодороге под колёсами грузовика учительницы Дианы Еникеевой.

Постановлением Кабинета министров было установлено, что хашары могут проводиться исключительно при наличии соответствующего акта президента или решения правительства о проведении всенародного хашара.

Организация и проведение хашаров со стороны госорганов и других организаций может осуществляться исключительно на добровольных началах.

Хашары проводятся строго на территории организации, в которой работают участники хашара, с соблюдением норм охраны труда и безопасности.

В рамках хашаров выполняются работы по благоустройству, озеленению, приведению в порядок рабочих мест, с «категорическим исключением принудительного привлечения на все иные виды общественных работ, в том числе строительно-ремонтные и сельскохозяйственные работы».

Проводить хашары и другие работы на добровольных началах запрещено вдоль автомобильных дорог, на улицах с интенсивным движением, на водных объектах, прибрежных полосах и зонах, стройплощадках, на крышах зданий и сооружений, на опасных производственных объектах и в других местах, где имеется риск причинения вреда жизни и здоровью людей.

Документ также содержит поручения государственным органам по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.