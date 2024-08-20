Государственные банки Узбекистана поэтапно перестанут предоставлять кредиты крупным госпредприятиям. Об этом 20 августа во время диалога с предпринимателями в Нукусе сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

На сегодня 92 трлн сумов, или 30% кредитов, выданных госбанками, приходится на 10 крупных госпредприятий. При этом крупные предприятия трансформируются, чтобы самостоятельно привлекать денежные ресурсы на зарубежных финансовых рынках.

Например, «Узбекнефтегаз» и «Узавтосаноат» выпустили еврооблигации на сумму более 1 млрд долларов. Навоийский горно-металлургический комбинат также готовится привлечь средства из-за границы за счёт выпуска евробондов.

Президент анонсировал поэтапный отказ от практики предоставления привлечённых государством средств крупным предприятиям.

За ближайшие два года освоение таких средств сократится как минимум на 40%. В результате банки смогут направить частному бизнесу не менее 30 трлн сумов.

Ранее Шавкат Мирзиёев озвучил новые меры финансовой поддержки бизнеса. В их числе — увеличение лимита микрокредитов до 300 млн сумов, выделение дополнительных ресурсов для микрофинансовых организаций, развитие рынка факторинговых услуг и исламских финансов.