Политика
В Узбекистане введут единый порядок регистрации по месту жительства (сейчас особый порядок у столицы)
Депутаты начали обсуждать отмену закона о порядке регистрации по месту постоянного проживания в столице и Ташкентской области. Предлагается ввести единый порядок регистрации по месту жительства и уведомительную систему регистрации по месту временного пребывания.
Бывший замхокима Наманганской области приговорён к 7,5 годам лишения свободы
Бывший заместитель хокима Наманганской области по вопросам строительства Саидахмад Султанов осуждён на 7,5 лет. Он признан виновным в хищениях в особо крупном размере, мошенничестве и злоупотреблении властью.
Экономика
Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса
Президент на встрече с предпринимателями в Нукусе озвучил новые меры финансовой поддержки бизнеса. В их числе — увеличение лимита микрокредитов до 300 млн сумов, выделение дополнительных ресурсов для микрофинансовых организаций, развитие рынка факторинговых услуг и исламских финансов.
Шавкат Мирзиёев — о росте доверия инвесторов к Узбекистану
Доля предприятий, работающих более трёх лет в Узбекистане, составила 76%, впервые достигнув 300 тысяч. В частном секторе число работников с зарплатой более 5 млн сумов превысило 1 миллион человек, заявил президент. Он также указал на растущее доверие инвесторов к ведению бизнеса в стране.
«Наше будущее — это равные условия игры». Президент — о необходимости вступления в ВТО
Вступление Узбекистана в ВТО — это продуманный и дальновидный выбор, а также неотъемлемая часть реформ, заявил президент. Раньше экономика «в какой-то степени нуждалась в протекции», но, если продолжить идти по этому пути, возможности страны будут ограничены, сказал он на встрече с бизнесменами.
Предпринимателям изменят повышенные тарифы на электроэнергию и газ при превышении лимита
Бизнесу снизят сумму повышенного тарифа на электроэнергию и газ при превышении лимита. Президент сообщил, что теперь предприниматели будут платить по базовому тарифу, даже если будет превышение лимита на 20%, при потреблении выше этого показателя надбавка составит 20%.
Госбанки поэтапно перестанут предоставлять займы крупным госпредприятиям
Президент анонсировал поэтапный отказ от практики предоставления привлечённых государством средств крупным госпредприятиям. Сегодня 92 трлн сумов, или 30% кредитов, выданных госбанками, приходится на 10 крупных госкомпаний.
Суд обязал «Озодлик» выплатить 100 млн сумов и дать опровержение по репортажу о «газовом посреднике»
Суд в Ташкенте обязал радио «Озодлик» опубликовать опровержение по расследованию о компании Ultimo Group Limited, занимающейся продажей газа, и её учредителе, а также выплатить 100 млн сумов в виде компенсации за моральный ущерб. «Газета.uz» посетила судебные заседания.
Общепиту будут возвращать часть НДС в виде кешбэка за работу «в белую»
С 1 января следующего года предприятиям общепита будет возвращать часть НДС в виде кешбэка — минимум 40% в зависимости от доли безналичной формы в обороте. Им также снизят в два раза налог на прибыль после перехода на уплату НДС и разрешат заключать с работниками упрощённый трудовой договор.
При IT Park планируется открыть центр искусственного интеллекта и венчурный фонд
В IT-парке откроется центр искусственного интеллекта, на финансирование проектов в этом направлении выделят $50 млн. Для поддержки стартапов планируется создание венчурного фонда на $10 млн. На каждый 1 доллар привлечённых из-за рубежа инвестиций государство выделит стартапам ещё 1 доллар сверху.
Общество
Косплееров забрали в РОВД, решив, что они представители ЛГБТ
В воскресенье сотрудники ОВД увезли из столичного ТРЦ Riviera более 20 человек после звонка посетителя о сборе там якобы сторонников ЛГБТ. В этот день один из магазинов устраивал праздник в честь своего дня рождения. Среди задержанных были и несовершеннолетние. Детский омбудсман изучает инцидент.
24−25 августа — всенародный хашар
24−25 августа в Узбекистане под девизом «Благоустроенная махалля — благоустроенная страна» будет проводиться всенародный благотворительный хашар. «Газета.uz» напоминает требования к проведению хашаров.
Мир
«Америка, я делал все для тебя». Байден выступил с прощальной речью перед демократами и передал эстафету Харрис
Президент США Джо Байден произнёс прощальную речь на партийном съезде демократов, подведя итоги своего президентства. Он вновь призвал к победе над Дональдом Трампом, чтобы «сохранить нашу демократию», и поддержал Камалу Харрис, назвав её опытной и невероятно честной.
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Последнее расширение союза произошло в январе 2024 года, когда к нему присоединились сразу пять стран, включая ОАЭ и Иран.
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