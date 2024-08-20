Политика

Депутаты начали обсуждать отмену закона о порядке регистрации по месту постоянного проживания в столице и Ташкентской области. Предлагается ввести единый порядок регистрации по месту жительства и уведомительную систему регистрации по месту временного пребывания.

Бывший заместитель хокима Наманганской области по вопросам строительства Саидахмад Султанов осуждён на 7,5 лет. Он признан виновным в хищениях в особо крупном размере, мошенничестве и злоупотреблении властью.

Экономика

Президент на встрече с предпринимателями в Нукусе озвучил новые меры финансовой поддержки бизнеса. В их числе — увеличение лимита микрокредитов до 300 млн сумов, выделение дополнительных ресурсов для микрофинансовых организаций, развитие рынка факторинговых услуг и исламских финансов.

Доля предприятий, работающих более трёх лет в Узбекистане, составила 76%, впервые достигнув 300 тысяч. В частном секторе число работников с зарплатой более 5 млн сумов превысило 1 миллион человек, заявил президент. Он также указал на растущее доверие инвесторов к ведению бизнеса в стране.

Вступление Узбекистана в ВТО — это продуманный и дальновидный выбор, а также неотъемлемая часть реформ, заявил президент. Раньше экономика «в какой-то степени нуждалась в протекции», но, если продолжить идти по этому пути, возможности страны будут ограничены, сказал он на встрече с бизнесменами.

Бизнесу снизят сумму повышенного тарифа на электроэнергию и газ при превышении лимита. Президент сообщил, что теперь предприниматели будут платить по базовому тарифу, даже если будет превышение лимита на 20%, при потреблении выше этого показателя надбавка составит 20%.

Президент анонсировал поэтапный отказ от практики предоставления привлечённых государством средств крупным госпредприятиям. Сегодня 92 трлн сумов, или 30% кредитов, выданных госбанками, приходится на 10 крупных госкомпаний.

Суд в Ташкенте обязал радио «Озодлик» опубликовать опровержение по расследованию о компании Ultimo Group Limited, занимающейся продажей газа, и её учредителе, а также выплатить 100 млн сумов в виде компенсации за моральный ущерб. «Газета.uz» посетила судебные заседания.

С 1 января следующего года предприятиям общепита будет возвращать часть НДС в виде кешбэка — минимум 40% в зависимости от доли безналичной формы в обороте. Им также снизят в два раза налог на прибыль после перехода на уплату НДС и разрешат заключать с работниками упрощённый трудовой договор.

В IT-парке откроется центр искусственного интеллекта, на финансирование проектов в этом направлении выделят $50 млн. Для поддержки стартапов планируется создание венчурного фонда на $10 млн. На каждый 1 доллар привлечённых из-за рубежа инвестиций государство выделит стартапам ещё 1 доллар сверху.

Общество

В воскресенье сотрудники ОВД увезли из столичного ТРЦ Riviera более 20 человек после звонка посетителя о сборе там якобы сторонников ЛГБТ. В этот день один из магазинов устраивал праздник в честь своего дня рождения. Среди задержанных были и несовершеннолетние. Детский омбудсман изучает инцидент.

24−25 августа в Узбекистане под девизом «Благоустроенная махалля — благоустроенная страна» будет проводиться всенародный благотворительный хашар. «Газета.uz» напоминает требования к проведению хашаров.

Мир

Президент США Джо Байден произнёс прощальную речь на партийном съезде демократов, подведя итоги своего президентства. Он вновь призвал к победе над Дональдом Трампом, чтобы «сохранить нашу демократию», и поддержал Камалу Харрис, назвав её опытной и невероятно честной.

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Последнее расширение союза произошло в январе 2024 года, когда к нему присоединились сразу пять стран, включая ОАЭ и Иран.

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