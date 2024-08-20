18 августа магазин Nishtyaki в ТРЦ Riviera в Ташкенте планировал отпраздновать свой день рождения. Ранее владельцы магазина уже проводили подобные мероприятия, а также фестивали косплея (costume play — костюмированная игра). Желающим прийти в костюме любимого персонажа магазин предоставлял скидку в 10%. Начало празднования было намечено на 16:00.

За час до этого в торговый центр приехали сотрудники правоохранительных органов и начали забирать гостей мероприятия, в том числе несовершеннолетних. «Была заявка по номеру 102, что в торговом центре Riviera собрались люди, пропагандирующие ЛГБТ. На место прибыли сотрудники и провели проверку», — рассказала «Газете.uz» пресс-секретарь ГУВД столицы Нилуфар Мадиева.

В ходе проверки не выявили ничего противозаконного, всех отпустили, а несовершеннолетних никто не задерживал, сообщила она.





Владелец сети магазинов Nishtyaki Дмитрий Гафаров рассказал «Газете.uz»: «Нашему бренду в тот день исполнилось шесть лет, и мы хотели провести день рождения необычно. Планировались конкурсы, выступление музыкантов и ведущий, был накрыт стол для гостей».

По его словам, сотрудники правоохранительных органов, появившиеся ещё до начала мероприятия, без объяснения начали забирать людей и в костюмах, и без них.

«Когда сотрудники органов внутренних дел начали уводить людей, гости мероприятия начали прятаться во всевозможных местах, даже в уборных. Правоохранители ходили, искали их. В торговом центре поднялась паника. Они приехали где-то в 3 часа дня и были тут почти до 4. Объяснений, почему забирают, не было. Сказали, что объяснят там, куда нас отвезут», — пересказал события Дмитрий Гафаров.





Как рассказал Дмитрий, в отделе внутренних дел им пояснили: к ним поступил звонок, что в торговом центре планирует собраться ЛГБТ-сообщество, на обращение не среагировать они не могли.

14-летний Амиран специально для мероприятия подобрал себе образ популярного аниме-персонажа Годжо Сатору. При входе в Riviera его остановили сотрудники правоохранительных органов и завели с остальными в автобус, откуда они уехали в ОВД Алмазарского района.

«Я покрасил волосы в белый цвет, на мне были чёрная футболка и белые брюки. Когда я заходил в Riviera, меня попросили остановиться и встать рядом с другими косплеерами, а потом нас завели в автобус Isuzu. С нами забрали даже парня, который был в обычной одежде и пришёл поесть в кафе», — рассказал подросток.

По словам Амирана, в РОВД их фотографировали пять-шесть раз, а также проверяли их телефоны. «Подходили, говорили: „Открой телефон“ и всё. Сотрудники смотрели историю браузера, а может, ещё что-то, они долгое время проверяли», — поделился он.

Согласно закону о гарантиях прав ребёнка, каждый ребёнок имеет право на личную неприкосновенность, тайну корреспонденции, защиту от посягательства на его честь и достоинство, незаконного вмешательства в его частную жизнь.





Дмитрий Гафаров рассказал, что всего забрали 23 человека. Несовершеннолетние были в РОВД три часа, потом их отпустили, а остальные прождали ещё около часа, ожидая сотрудника МВД.

«Нам сказали, что нужно дождаться человека из МВД. Он приехал. Мы с ним поговорили буквально две минуты. Он спросил: „Где вот такие?“, помахивая рукой и намекая, как я понял, на представителей ЛГБТ. Я ему объяснил, что таких нет. Рассказал, что у нас за мероприятие должно было быть и почему ребята в костюмах», — сообщил владелец магазина.

По словам Дмитрия, после этого их всех отпустили. В самом РОВД всё это время с ними разговаривали хорошо, предоставив воду и показав территорию для курящих. Все четыре часа они прождали в фойе РОВД.

И Амиран, и Дмитрий сообщили, что в РОВД их всех обязали написать объяснительные, что они не состоят в ЛГБТ-сообществе и не носят запрещённую символику.





Пресс-секретарь ГУВД Нилуфар Мадиева заявила, что для проведения мероприятия организаторы разрешение не брали.

«Для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях нужно согласовывать проведение с ответственными органами, согласно законодательству. Когда приехали наши сотрудники, на месте они увидели, что около 100 людей в ТРЦ бегали и размахивали мечами, копьями и другими запрещёнными предметами», — отметила она. В ходе проверки установили, что это всё искусственное, но сотрудники ОВД на тот момент об этом не знали, добавила представитель ведомства.

Дмитрий Гафаров в разговоре с корреспондентом «Газеты.uz» сказал, что 100 человек на их мероприятии точно не было. За месяц до проведения праздника он согласовал его с начальником охраны торгового центра. Администрация ТРЦ сама должна была отправить письма в госорганы и получить разрешение. Точно так же проводилось и прошлое мероприятие магазина в этом торговом центре.

«Всё, что от нас требовалось, мы сделали. Администрация уточняла у нас, каких масштабов будет мероприятие, где мы его будем проводить — в атриуме или возле своего островка. Мы сказали, что мероприятие будет небольшим и возле нашего магазина. До последнего мы думали, что все разрешения есть. Нам так и сообщали», — рассказал Дмитрий Гафаров.

«Наша работа — в первую очередь обеспечить безопасность граждан, реакция наших сотрудников в таких ситуациях ясна. Если бы изначально организаторы согласовали бы своё мероприятие, куда позвали много народу и объявили в соцсетях о нём, такой проблемы бы не было», — отметила Нилуфар Мадиева.

Дмитрий Гафаров считает, что звонки и обращения, которые поступают к правоохранительным органам, нужно тщательнее фильтровать.

«Это было вчера, а сегодня уже другой день, ничего страшного. Обидно только за наших клиентов и гостей, которые напугались в тот день. С людьми такого рода обращений, кто совершил этот звонок и сорвал нам мероприятие, нужно также проводить беседы. Человек, может, не понял, может не знает, что такое косплей. Если кто-то надел парик, это не значит, что он гей», — добавил он.

Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова в комментарии «Газете.uz» сообщила, что её офис изучает данный инцидент. Она отметила, что сотрудники ОВД отреагировали на звонок посетителя, но «при любой экстренной ситуации дети не должны быть подвергнуты необоснованным, внепроцессуальным процедурам. Ребёнок обладает такими же конституционными правами на неприкосновенность, как и взрослый гражданин».

В июне в Ташкенте впервые проходил фестиваль geek-культуры и косплея Comic Con Tashkent. Его участниками стали персонажи из популярных комиксов, фильмов, игр и аниме. «Газета.uz» публиковала видеорепортаж о мероприятии. Мы также проводили опрос среди участников о том, какой супергерой нужен столице.

В марте 2021 года группа мужчин в центре Ташкента избила парня и девушку, приняв их за сторонников ЛГБТ. Тогда сообщалось о задержании 12 человек.