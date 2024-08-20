Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время открытого диалога с предпринимателями 20 августа в Нукусе поделился достижениями и указал на рост доверия инвесторов к ведению бизнеса в стране.

Глава государства заявил, что он сам, премьер-министр, вице-премьеры, министры, хокимы, Торгово-промышленная палата, бизнес-омбудсмен — все руководители на протяжении всего года регулярно проводили диалог с бизнесменом.

Он отметил, что власти поддержали более 700 вопросов, инициатив и новых проектов, выдвинутых предпринимателями, на это выделено 8 трлн сумов дополнительных средств. Ещё 18 трлн сумов направлено на промышленность, сельское хозяйство, развитие сферы услуг, бизнес-инфраструктуры.

Кроме того, запущена новая система поддержки — от микропроекта в махалле до мегапроектов, сказал президент.

По словам Шавката Мирзиёев, в прошлом 60% деятельности новых предпринимателей прекращалось в первый же год из-за проблем, связанных с кредитом, поиском рынков, инфраструктурой и «постоянными проверками».

На сегодняшний день доля предприятий, работающих более трёх лет, составляет 76%. Их число впервые достигло 300 тысяч. Индивидуальных предпринимателей с такой же продолжительностью деятельности стало более 100 тысяч.

В этом году оборот предпринимателей увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом и достиг 986 трлн сумов.

В два раза увеличилось число средних предприятий с годовым оборотом от 10 до 100 млрд сумов, сообщил глава государства. Крупных предприятий с оборотом более 100 млрд сумов превысило 2200, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В результате того, что налоговая, банковская, финансовая системы, а также весь экономический комплекс стали работать «махаллабай» и «мижозбай», 16 тысяч предприятий, ранее работавших с убытками, за полгода получили прибыль в размере 6,5 трлн сумов, сказал президент.

Сегодня число предприятий с численностью работников свыше 100 человек выросло до 3000, а количество рабочих мест на них увеличилось на 440 тысяч за год.

В частном секторе число работников, зарабатывающих более 5 млн сумов в месяц, превысило 1 миллион человек. 370 тысяч из них получают ежемесячную зарплату более 10 млн сумов.

«Это свидетельство того, что наши предприниматели считают легальную деятельность и здоровую конкуренцию более выгодными, чем работа в „тени“», — отметил глава государства.

В рейтинге предпринимательства число компаний, входящих в хорошие категории «А» и «В», увеличилось на 91 тысячу, а из категории «D» (худшей категории) были исключены ещё 170 тысяч предприятий. Благодаря этому налоговые проверки сократились в два раза по сравнению с прошлым годом, в том числе камеральные проверки — в 3 раза, говорится в сообщении.

За этот период налоговые поступления от крупных налогоплательщиков выросли на 10%, предприятий областного уровня — на 25%, а налоги, уплаченные районными предпринимателями, — на 40%.

Как отметил президент, все, особенно сотрудники налоговых служб, осознали, что нельзя работать с установкой, что если предпринимателя проверять, он испугается и заплатит налоги. Проще говоря, должностных лиц «обучили общению с предпринимателями, и произошли радикальные изменения в улучшении бизнес-среды», подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

За шесть месяцев «объем прямых иностранных инвестиций увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом и достиг 14 млрд долларов». Это признак растущего доверия инвесторов к ведению бизнеса в Узбекистане, сказал президент.

Глава государства отметил, что «таких цифр не было в нашей 33-летней истории».

«У нас ещё в несколько раз больше возможностей. Самое главное, что у нас есть такие патриотичные и преданные всей душой предприниматели, как вы, которые способны задействовать [эти возможности]. Наше население приближается к 38 миллионам, и их доходы растут с каждым днём. Наше сотрудничество с соседними странами вышло на беспрецедентный уровень. Наша страна стала крупным рынком как для местных, так и для иностранных компаний, промышленным центром региона», — подчеркнул он.

По его словам, «в нынешней сложной ситуации все страны рассматривают защиту производителей в своей стране как приоритет». Узбекистан также оказывает более широкую поддержку предпринимателям для продвижения производства конкурентоспособной продукции, сказал он.