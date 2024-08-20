Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время открытого диалога с предпринимателями выдвинул новые инициативы по созданию дополнительных условий для бизнеса.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Первое направление — увеличение финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса.

С начала года были созданы Банк развития бизнеса и Компания по развитию предпринимательства. Более 35 тысяч предпринимателей получили микрозаймы на сумму 3,5 трлн сумов.

По программе «Первый шаг к бизнесу» микрозаймы на 1 трлн сумов предоставили 115 тысячам человек, только начинающих предпринимательство.

По словам президента, решено расширить этот эксперимент дальше. Теперь все банки и микрофинансовые организации смогут участвовать в поддержке малого и среднего бизнеса.

Например, выяснилось, что микрокредита до 100 миллионов сумов достаточно для нужд лишь 9% предпринимателей. Таким образом, сумма микрокредитов будет увеличена в 3 раза до 300 млн сумов. При этом на часть кредита до 100 млн сумов не будет требоваться залог.

На эти цели выделят 10 трлн сумов за год.

Теперь в каждом регионе будет создан филиал Компании по развитию предпринимательства, которые будут выявлять предпринимателей с потенциалом.

Компания будет предоставлять гарантии предпринимателям с хорошей кредитной историей и высоким рейтингом устойчивости.

Микрофинансирование

Для рынка микрофинансирования также «откроют дорогу». Например, за последние семь месяцев 91 микрофинансовая организация оказала финансовые услуги на сумму 6,6 трлн сумов, а к концу года эта цифра, как ожидается, достигнет 12 трлн сумов.

Государственная поддержка микрофинансовых услуг продолжится. Им будет выделено дополнительно 1 трлн сумов ресурсов к 1,6 трлн сумов на этот год.

Кроме того, разрешат создание микрофинансовых банков с уставным капиталом не менее 50 млрд сумов. Не менее 70% кредитного портфеля этих банков будет направлено на финансирование малого и среднего бизнеса.

Микрофинансовым организация также разрешат оказывать услуги предпринимателям в иностранной валюте и работать в качестве платёжной организации на основании лицензии.

Факторинг

Сегодня многие экспортёры поставляют продукцию в крупные внешнеторговые сети с условием оплаты через 3−4 месяца.

Для непрерывного производства в компаниях возрастает потребность в оборотных средствах. Однако не у всех предпринимателей есть возможность получить новый кредит и найти под него залог.

Для этих целей факторинг — наиболее удобный инструмент, не требующий залога от предпринимателя. По данным Международной финансовой корпорации, в Узбекистане спрос на факторинговые услуги составляет 10 млрд долларов. В настоящее время данную услугу предоставляют только банки и микрофинансовые организации.

Теперь разрешается создание отдельной факторинговой организации, разрешается проводить операции в иностранной валюте, если контрагент клиента является нерезидентом Узбекистана. Также будет создана электронная платформы факторинговых услуг.

Как отмечается, за счёт популяризации факторинга предприниматели получат для оборота 20 трлн сумов, а предприятия-экспортёры — 1 млрд долларов.

Исламские финансы

В ходе проведённого опроса 38% предпринимателей выразили желание получать ресурсы на основе исламских финансов.

В прошлом месяце микрофинансовым организациям было разрешено предоставлять такие услуги.

Если подготовленный новый законопроект будет принят, банки смогут работать с исламским финансированием. Это будет стимулировать внедрение новых финансовых услуг, приход множества инвесторов и создание дополнительного ресурса в 5 млрд долларов, сказал президент.