Президент Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с предпринимателями 29 августа в Нукусе объявил о мерах по снижению барьеров и устранению пробелов в законодательстве для бизнеса.

В Узбекистане уровень нарушений закона, являющийся основанием для приостановления работы предпринимателя, не определён, сказал президент. В результате наблюдаются случаи, когда деятельность предприятия приостанавливают даже при незначительных нарушениях.

Поэтому до 1 ноября будет разработан реестр критериев, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью населения. Президент предупредил, что чиновник, остановивший деятельность предпринимателя по критериям, отсутствующим в реестре, будет привлекаться к ответственности.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшей либерализации уголовной ответственности предпринимателей. Например, уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налогов на сумму выше 100 млн сумов. Президент предложил увеличить эту планку в 2 раза — до 200 млн сумов.

Он выразил надежду, что предприниматели не будут злоупотреблять этими послаблениями и доверием.

Президент отметил, что и банк, и предприниматель берут на себя риски в рамках кредитной сделки. Однако на практике прав и полномочий у банка гораздо больше, чем у предпринимателя.

Например, если кредит не будет возвращён в срок, заложенное имущество будет продано по стоимости на момент заключения договора.

«Как может имущество, которое оценивалось в 100 млн сумов и выросло в цене на 30−40% за 3−4 года, продаваться по старой стоимости? Да, с проблемными кредитами надо бороться жёстко, но не за счёт „ликвидации“ предпринимателя», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим будет создана система, при которой текущая рыночная стоимость заложенного имущества будет определяться перед его выставлением на продажу. Если сумма долга будет меньше 15% от стоимости залога, взыскание будет направляться не на имущество. То есть банк позволит клиенту покрыть долг из другого источника.

Глава государства сообщил, что по-прежнему существуют проблемы с выплатой компенсации за снос недвижимости.

Сегодня эти расходы покрываются за счёт областных бюджетов. Но из-за нехватки средств в бюджете некоторых регионов на возврат денег предпринимателя уходит 5−6 лет. По словам президента, теперь средства от продажи земель будут направлены в первую очередь на погашение задолженности перед предпринимателями за сносы.

За последние два года было аннулировано 13 эксклюзивных прав доступа на рынок. Скоро ещё 7 таких прав будут отменены, что создаст возможность для выхода на рынок более 1500 предпринимателей, сказал Шавкат Мирзиёев.

К примеру, любая компания после получения аккредитации сможет сертифицировать гостиничную деятельность.

Сейчас через систему «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство») Министерства строительства и ЖКХ документацию для тендеров готовят только консультационные центры при министерстве. С 1 октября систему «Прозрачное строительство», как и рейтинг предпринимательства, будут вести сами предприниматели. Функции консультационных центров будут полностью переданы частному сектору.

Президент заявил, что готов передать частному сектору и другие услуги, предоставляемые госорганами, если будут предложения.

Другие новости по итогам диалога президента с предпринимателями читайте по ссылкам ниже.