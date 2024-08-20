Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью на национальном съезде Демократической партии, в которой подвёл итоги своего президентства и поддержал кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис. Его речь можно назвать политическим прощанием со сторонниками, пишут New York Times и СNN.

Байден приехал на съезд с семьёй и вышел на сцену после представления жены Джилл и дочери Эшли. Его встретили бурными овациями, а публика скандировала «Мы любим Джо!» и «Спасибо, Джо».

Аплодисменты в адрес президента можно расценивать и как знак благодарности за его решение выйти из президентской гонки, и как дань уважения к его богатой политической карьере, начавшейся в 1972 году, когда он впервые был избран в Конгресс в возрасте 29 лет, отмечает BBC.

В своей речи Байден вспомнил о решении баллотироваться против Дональда Трампа в 2020 году после беспорядков крайне правых в Шарлоттсвилле в 2017 году — чтобы «у ненависти не было безопасной гавани» и «восстановить хребет Америки» — и подвёл итоги четырёх лет управления страной.

«Сейчас лето, зима прошла, и с благодарным сердцем я стою перед вами сейчас в эту августовскую ночь, чтобы сообщить, что демократия восторжествовала, демократия принесла свои плоды, и теперь демократию нужно сохранить», — сказал Байден, имея в виду национальный кризис, в котором находились США в преддверии его инаугурации.

Байден также раскритиковал Трампа, назвав его неудачником и лжецом. «Вы не можете говорить, что любите страну, только когда побеждаете», — заявил он, отсылая к попытке сторонников Трампа взять Капитолий штурмом в январе 2021 года после того, как экс-президент отказался признавать проигрыш Байдену на выборах.

«Ни один главнокомандующий не должен преклоняться перед диктатором, как Трамп преклоняется перед [президентом России Владимиром] Путиным. Я никогда этого не делал, и я обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает», — подчеркнул Байден. Он добавил, что, когда Трамп покинул свой пост, «Европа и НАТО были в клочьях» из-за доктрины «Америка прежде всего».

В ходе выступления Байден воздал должное вице-президенту Камале Харрис. «Выбор Камалы был самым первым решением, которое я принял, став нашим кандидатом [на прошлых выборах]. И это лучшее решение, которое я принял за всю свою карьеру… Она жёсткая, опытная и невероятно честная. Её история представляет собой лучшую американскую историю [Харрис является первой чернокожей женщиной и первым политиком азиатского происхождения на посту вице-президента США — ред.]», — сказал он.

Байден также поддержал Тима Уолца, которого Харрис выбрала как кандидата на пост вице-президента.

«Нам нужно сохранить нашу демократию. Нам нужно, чтобы вы проголосовали [на выборах] в 2024 году. Нам нужно, чтобы вы сохранили Сенат [сейчас контролируется демократами — ред.]. Нам нужно, чтобы вы вернули Палату представителей. И прежде всего, нам нужно, чтобы вы победили Дональда Трампа и избрали Камалу и Тима президентом и вице-президентом Соединённых Штатов Америки», — призвал он.

В завершении речи Байден процитировал строчки из песни «Американский гимн»: «Вековые труд и молитвы привели нас к этому дню. Каким будет наше наследие? Что скажут наши дети? Пусть сердцу моему станет известно, когда закончатся дни мои. Америка, Америка, я делал все для тебя».