Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает агентство «Азертадж» со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Айхана Гаджизаде.

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Союз был назван по первым буквам названий этих стран (Brazil, Russia, India, China). После присоединения Южной Африки в 2010 году союз превратился в БРИКС. В январе 2024 года в организацию вступили Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.

В июле Азербайджан также подал заявку на смену своего статуса в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с партнёра по диалогу на страну-наблюдателя.

Аналитический центр Carnegie Politika по изучению России и Евразии со ссылкой на высокопоставленного азербайджанского дипломата писал, что вступление в БРИКС и, возможно, ШОС может улучшить политическое и экономическое сотрудничество Азербайджана, торговые отношения с членами, инвестиционные возможности и региональное влияние.