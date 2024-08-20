В аэропортах Узбекистана запланирован ряд мероприятий по предотвращению завоза оспы обезьян из-за границы и её распространения, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Совместно с Комитетом санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 20−21 августа запланированы семинары для медицинских работников аэропортов по этиологии, клинике, эпидемиологии, диагностике и профилактике оспы обезьян.

Во всех международных аэропортах усилена санитарно-пропагандистская работа с сотрудниками, направленная на профилактику заболевания. Работникам в упрощённой форме дадут информацию о заболевании, покажут, как визуально проявляются симптомы.

Кроме того, санитарно-карантинная служба устанавливает в аэропортах тепловизоры, дистанционно определяющие пассажиров с высокой температурой.

В отделе по развитию медицинского обеспечения Uzbekistan Airports со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм оспы обезьян распространяется в основном в странах Африки, не связанных прямым авиасообщением с Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что в инфекционных больницах Узбекистана подготовлены койки и запасы лекарств, а также усилен контроль в пунктах пересечения границы.