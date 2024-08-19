В Каракалпакстане начато строительство ветряных электростанций и промышленных предприятий, введены в строй торговые комплексы. В церемонии запусков принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние годы за счёт инвестиций в размере 2 млрд долларов введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций мощностью 2,6 ГВт. До конца года к сети будет подключено дополнительно 1,5 ГВт мощностей, доля «зелёной» энергии будет доведена до 15%.

Кроме того, реализуются 32 «зелёных» проекта общей стоимостью 19 миллиардов долларов на 18,6 гигаватта.





Президент отметил, что в этом большую роль играет Каракалпакстан. По оценкам исследовательских институтов, в Каракалпакстане имеется потенциал в 680 ГВт солнечной и 120 ГВт ветровой энергии.

К 2030 году в Каракалпакстане планируется построить 10 крупных ветряных электростанций общей мощностью 10,3 ГВт за счёт прямых инвестиций в размере 11 млрд долларов. После полного запуска этих проектов будет вырабатываться 35 миллиардов киловатт-часов «зелёной» энергии в год.

Для обеспечения стабильности в передаче электроэнергии в Кунградском, Берунийском и Караузякском районах будут построены три системы хранения электроэнергии общей мощностью 400 МВт.





Сегодня начинается строительство нескольких из этих проектов. Первый — ветряная электростанция мощностью 1 ГВт стоимостью 1,2 млрд долларов, которая будет построена китайской компанией Sany Renewable в Кунградском районе.

Второй — ветряная электростанция мощностью 200 МВт с системой хранения 100 МВт электроэнергии стоимостью 250 млн долларов, которая будет создана совместно с саудовской компанией ACWA Power в Берунийском и Караузякском районах.





В будущем они будут вырабатывать 4,2 млрд киловатт-часов «зелёной» энергии в год, что эквивалентно годовому потреблению 1,76 миллиона домохозяйств. В результате будет сэкономлено около 1,3 млрд кубометров природного газа, а объем выбросов в атмосферу сократится почти на 2 миллиона тонн.

Одновременно в Кунградском районе начинается строительство предприятий по производству частей, стоек и лопастей ветряных турбин. В результате будет локализовано производство деталей ветряных турбин мощностью 1000 МВт и 120 стоек в год, будет произведена импортозамещающая продукция на 100 млн долларов.





Кроме того, в Нукусском районе за счёт инвестиций в размере 24 млн долларов будет налажено производство 20 миллионов отопительных радиаторов в год.

Уделяется внимание вопросам благоустройства городов и районов, создания достойных условий жизни для населения. В эти дни запускается 12 проектов на 62 миллиона долларов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг. На церемонии были открыты два из них — крупные торговые комплексы в Берунийском районе и городе Нукусе.

Глава государства нажал символическую кнопку и дал старт строительству и деятельности новых объектов.