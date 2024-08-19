Задолженность потребителей за услуги питьевого водоснабжения и канализации в Узбекистане составляет почти 1 трлн сумов. Об этом было сообщено на пресс-конференции в компании «Узсувтаъминот» 15 августа, сообщает корреспондент «Газета.uz».

На мероприятии отмечалось, что несмотря на принимаемые меры и разъяснительную работу среди населения по формированию платёжной дисциплины и предотвращению незаконного использования систем питьевого водоснабжения и канализации, нарушений всё ещё много.

Фото: Пресс-служба «Узсувтаъминот».



По словам начальника управления «Узсувтаъминот» Султонхужи Дадабоева, из общей суммы задолженности в почти 1 трлн сумов 715,2 млрд сумов приходится на физических лиц, а около 250 млрд сумов — на юридических. Дебиторская задолженность населения по сравнению с началом года сократилась на 41,5 млрд сумов.

«Из общего количества потребителей, или 5 миллионов домохозяйств, задолженность имеют 2,4 миллиона, что составляет около 50%», — сказал он.

Дадабоев отметил, что в текущем году по всей стране от водоснабжения за задолженность было отключено 22,4 тысячи физических и юридических лиц. Больше всего случаев было в Ташкенте — 12,4 тысячи.

«С января по июнь было выявлено 7700 случаев незаконных подключений к системам водоснабжения и канализации. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ташкенте (1400), Ферганской области (1300) и Сырдарьинской области (1200). По расчётам, из-за этих нарушений интересам компании был нанесён ущерб в размере более 68 млрд сумов. На сегодняшний день взыскано 15 млрд сумов», — сказал он.

Представитель компании сообщил, что в течение шести месяцев в гражданские и экономические суды было подано исковых заявлений на взыскание 343 млрд сумов с 117,6 тысячи потребителей за незаконные подключения к системам водоснабжения, а также за задолженность.

Отказ в кредите

Начальника отдела «Узсувтаъминот» Шахбоз Сарманов рассказал, что компания разрабатывает систему отказа в выдаче кредитов должникам за услуги водоснабжения.

«Процесс интеграции с кредитными организациями, то есть с банками, сейчас на стадии начала реализации. Разрабатывается предложение не выдавать любые виды кредитов потребителям, имеющим задолженность за услуги водоснабжения и канализации, пока она не будет погашена. Если потребитель не является владельцем жилья, но домохозяйство, где он зарегистрирован, имеет задолженность, кредит также не будет выдаваться», — сказал Сарманов.

Кроме того, рассматривается возможность связать взыскание задолженностей с системами газо- и электроснабжения. Окончательное решение будет принято после «более глубокого анализа», отметил он

Ранее сообщалось, что с апреля 2024 года в Узбекистане не будут подтверждаться сделки по покупке недвижимости и транспортных средств для лиц, имеющих задолженность за услуги по вывозу мусора.