Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым 17 августа посетила Афганистан, сообщила пресс-служба главы правительства.

В состав делегации также вошли министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, министр транспорта Илхом Махкамов, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, министр горно-добывающей промышленности и геологии Бобур Исламов, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов и другие.

Представители Узбекистана провела встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром, его заместителем по административным вопросам Абдул Саламом Ханафи, заместителем по политическим вопросам Абдулом Кабиром и министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки.

Доведение товарооборота до $3 млрд

Стороны отметили, что «отношения между странами основаны на принципах дружбы, сотрудничества и добрососедства», а Узбекистан рассматривает Афганистан как неотъемлемую часть Центральной Азии.

В ходе встреч обсуждались вопросы развития торговых отношений, вывода эффективного сотрудничества в сфере энергетики на новый уровень, реализации совместных проектов разработки месторождений меди, железа, нефти и газа, а также в сфере транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства, образования, развитие межрегиональных отношений.

Представители Узбекистана и Афганистана отметили, что есть все возможности для увеличения взаимного товарооборота до 1 млрд долларов в 2024 году и до 3 млрд долларов в ближайшем будущем, а для этого необходимо «последовательно реализовывать незадействованные ресурсы на взаимовыгодной основе».

Соглашения о защите двусторонних инвестиций и преференциальной торговле





Абдулла Арипов и Абдул Гани Бародар также провели встречу с бизнесменами Афганистана и Узбекистана.

Сообщалось, что соглашение о преференциальной торговле между двумя странами вступит в силу 1 октября. Согласно этому документу, импортные пошлины на 14 различных товаров будут отменены, а также будут созданы удобства для экспортёров.

Для дальнейшего увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Афганистана планируется упростить процедуру выдачи фитосанитарных разрешений.

С 1 августа пограничный пост Айритом-Хайратон переведена на круглосуточный режим работы. Для посетителей Международного торгового центра Термеза будет введён 15-дневный безвизовый режим и освобождение от всех налогов.

Для активной работы афганских бизнесменов в Узбекистане между двумя странами подписано соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Выставка товаров Узбекистана

Делегация Узбекистана также приняла участие в официальной церемонии открытия бизнес-форума «Узбекистан-Афганистан» и выставки Made In Uzbekistan («Сделано в Узбекистане») в Кабуле.

На выставке представлены текстильная, кожевенная и обувная продукция, ковры, плодоовощная продукция, электротехническая и кабельная продукция, автомобильная и сельскохозяйственная техника, металлургическая, нефтехимическая и многие другие виды готовой продукции предприятий Узбекистана.

Как сообщает TOLONews со ссылкой на заместителя премьер-министра Афганистана, между странами подписано 35 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 2,5 млрд долларов.

Выставка продлится до 21 августа.