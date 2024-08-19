ООН в сотрудничестве с правительством Каракалпакстана запустила два новых проекта, направленных на решение острых проблем в области охраны окружающей среды и здравоохранения в регионе, сообщила пресс-служба офиса организации в Узбекистане.

При поддержке Многопартнерского трастового фонда (МПТФ) по безопасности человека для региона Приаралья будут реализованы:

проект ЮНИСЕФ «Повышение устойчивости к климатическим изменениям и обеспечение безопасной воды, санитарии, гигиены и услуг здравоохранения для наиболее пострадавших сообществ в четырёх районах Республики Каракалпакстан»;

совместный проект ПРООН и ФАО «Расширение знаний и навыков сообществ в регионе Приаралья по решению экологических проблем через инновационные подходы в управлении качеством воздуха, земельными и водными ресурсами».

«Запуск этих проектов знаменует собой важную веху в наших коллективных усилиях по решению серьёзных экологических вопросов и проблем в сфере здравоохранения, с которыми сталкивается регион Приаралья. Повышая устойчивость посредством инновационных решений в области управления водными ресурсами, здравоохранения и расширения прав и возможностей сообществ, мы закладываем основу для устойчивого будущего в Каракалпакстане», — заявила постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл.





Проект ЮНИСЕФ направлен на улучшение доступа к безопасной питьевой воде и климатически устойчивым услугам здравоохранения для более чем 15 тысяч человек в Муйнакском, Кунградском, Бозатауском и Тахтакупырском районах.

Он также направлен на укрепление систем мониторинга Министерства здравоохранения Каракалпакстана и десяти махаллей для климатически устойчивых решений в области водоснабжения, санитарии и гигиены на основе данных, а также на предоставление более 5100 детям и подросткам знаний об инклюзивных климатически устойчивых услугах водоснабжения, санитарии и гигиены.

«В современном мире стало крайне важно, чтобы услуги по воде, гигиене, санитарии, а также школы и медицинские центры были устойчивыми к изменению климата. ЮНИСЕФ рад, что эта программа для реконструкции водоочистительных сооружений и строительству водопроводной сети в десяти отдалённых территориях будет иметь подход, охватывающий все сообщество», — сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Рехина Кастижио.





Совместный проект ПРООН и ФАО направлен на расширение прав и возможностей местных партнёров и сообществ с помощью знаний и навыков, необходимых для решения проблем экологической безопасности. В его рамках будут разработаны практические решения в области управления воздухом, землёй и водными ресурсами, которые гарантируют, что сообщества смогут адаптироваться к изменению климата и смягчить его последствия.

Кроме того, проект будет сосредоточен на внедрении новых подходов к очистке воды, лесонасаждению и стабилизации почвы в регионе. Эти мероприятия могут принести прямую пользу более чем 376 тысячам жителей Муйнакского, Кунградского и Тахтакупырского районов, особенно женщинам в сообществах, находящихся в группе риска.





«Улучшая сельскую инфраструктуру и предоставляя молодёжи и женщинам необходимые навыки, улучшая доступ к чистой воде, поддерживая инновационные бизнес-проекты и экологичное земледелие, мы даём людям инструменты, необходимые им для процветания», — отметила постоянная представительца ПРООН в Узбекистане Акико Фудзии.

Кроме того, 16 августа была официально завершена совместная программа ООН «Закладка основ для ориентированной на людей, устойчивой к изменению климата первичной медико-санитарной помощи и практики водоснабжения, санитарии и гигиены в медицинских учреждениях и школах».

С января 2023 года эта программа работала в секторах здравоохранения и WASH в Кегейлийском, Чимбайском, Караузякском, Кунградском районах и в Нукусе.





Основные достижения этой программы включают внедрение новой модели первичной медико-санитарной помощи. Более 826 медицинских работников повысили свои навыки, что принесло пользу почти 250 тысячам человек. Программа также достигла значительных успехов в раннем выявлении и лечении рака шейки матки, что принесло пользу более 5700 женщинам, и улучшило средства WASH для более чем 320 тысячам человек.

Проект скрининга рака шейки матки в Республике Каракалпакстан, охватывающий период с 2020 по 2024 год, был направлен на улучшение раннего выявления и лечения рака шейки матки. В общей сложности было протестировано 56 тысяч женщин в возрасте 35−55 лет. В рамках проекта было обучено более 500 медицинских работников и создано восемь лабораторий для тестирования на вирус папилломы человека (ВПЧ). У 1023 женщин были диагностированы предраковые заболевания шейки матки, что позволило своевременно начать лечение и предотвратить прогрессирование смертельного заболевания.

Было подчёркнуто, что комплексная программа скрининга может спасти 3265 жизней и сократить расходы на здравоохранение на 29 млн долларов к 2030 году.

Как подчеркнули в ООН, успех этих инициатив является результатом поддержки и сотрудничества таких партнёров, как ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНФПА, Министерство здравоохранения, Министерство дошкольного и школьного образования, Государственный фонд медицинского страхования, Каракалпакский государственный университет и Глобальный институт зелёного роста.





С момента своего создания в конце 2018 года Многосторонний трастовый фонд по безопасности человека поддержал девять совместных программ на сумму 16 млн долларов, принеся пользу более 294 тысячам человек, включая молодёжь, женщин и пожилых людей. Эти программы способствовали устойчивому развитию сельских районов, адаптации к изменению климата, восстановлению биоразнообразия на высохшем дне Аральского моря, экономической и продовольственной безопасности, а также улучшению системы здравоохранения Каракалпакстана.