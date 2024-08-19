С 2 по 8 сентября Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова посетит с гастролями Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в администрации театра.

В Ташкенте театральные представления пройдут в Государственном театре музыкальной комедии (оперетты) с 2 по 4 сентября. Затем, с 6 по 8 сентября, казахстанская труппа выступит на сцене Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха в Нукусе.

Гастроли проводятся в рамках меморандума о культурном сотрудничестве между Государственным театром музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Казахским национальным драматическим театром. Театр оперетты впервые принимает гастроли театра имени Мухтара Ауэзова.

С 2 по 9 сентября в рамках гастролей также пройдёт выставка «Объединение театрального искусства Узбекистана и Казахстана». Посетить выставку можно будет до начала постановок.

Программа гастролей:

Ташкент, Государственный театр музыкальной комедии (оперетты), ул. Чапаната, 4А:

2 сентября, 19:00 — «Козы Корпеш — Баян сулу» (двухактная история любви, автор — Габит Мусрепов);

3 сентября, 19:00 — «Заклятие Коркута» (легенда, автор — Иран-Гайып);

4 сентября, 19:00 — «Свадьба Кырманбая» (комедия, автор — Тынымбай Нурмаганбетов).

Нукус, Каракалпакский государственный академический музыкальный театр имени Бердаха, ул. Алакоза, 1:

6 сентября, 19:00 — «Кыз-Жибек» (музыкальная драма, автор — Габит Мусрепов);

7 сентября, 19:00 — «С любимыми не расставайтесь!..» (драма, автор — Александр Володин);

8 сентября, 19:00 — «Во имя любви» (драма, автор — Сауле Досжанова).

Билеты в продаже в кассах театров.