В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области в семейном детском саду, подавившись едой, скончался двухлетний ребёнок. Это произошло около полудня 7 августа, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия, вызванная закупоркой дыхательных путей пищей.

Прокуратура района начала доследственную проверку по факту происшествия.

Детсад, в котором произошла трагедия, работает с октября 2023 года, его посещают 25 воспитанников.