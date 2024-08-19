В социальных сетях появились видео, на которых зафиксировано нападение на сотрудника правоохранительных органов. Пресс-служба ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию.

По данным ГУВД, 19 августа, около 2:00 ночи, возле рынка в Бектемирском районе инспектор патрульно-постовой службы Ж. Раджабов выявил транспортное средство, припаркованное в неположенном месте. Машина мешала свободному движению других транспортных средств, поэтому инспектор вызвал владельца автомобиля Captiva и попросил его убрать её в другое место.

Водитель, 34-летний Шавкат Абдуллаев, отказался выполнить требование и, оказав активное сопротивление, нанёс телесные повреждения сотруднику ОВД.

По данному факту прокуратура Бектемирского района проводит доследственную проверку.