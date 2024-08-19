Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что в соответствии с новыми планами правительства будет рассматривать крайнее женоненавистничество как форму экстремизма, сообщает BBC News.
Глава МВД Иветт Купер распорядилась пересмотреть текущую стратегию страны по борьбе с экстремизмом, чтобы определить, как лучше бороться с угрозами, исходящими от опасных идеологий.
По мнению правительства, ненависть к женщинам как одна из идеологических тенденций набирает силу. В числе других угроз также называются исламистский и крайне правый экстремизм.
По словам Купер, рост экстремизма, который «разрывает ткань» британской демократии, наблюдается «как в интернете, так и на улицах».
Ожидается, что полностью обзор нынешней стратегии будет готов к октябрю. Он также будет рассматривать причины радикализации молодых людей.
Результаты обзоры заложат основу для новой стратегии, которую Лейбористская партия пообещала в своём манифесте, отмечает BBC.
- В начале августа в городах Британии прошли антимигрантские протесты и погромы, начавшиеся после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого погибли три девочки. Полиция задержала более сотни человек. Премьер страны Кир Стармер назвал беспорядки «крайне правым бандитизмом».