Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что в соответствии с новыми планами правительства будет рассматривать крайнее женоненавистничество как форму экстремизма, сообщает BBC News.

Глава МВД Иветт Купер распорядилась пересмотреть текущую стратегию страны по борьбе с экстремизмом, чтобы определить, как лучше бороться с угрозами, исходящими от опасных идеологий.

По мнению правительства, ненависть к женщинам как одна из идеологических тенденций набирает силу. В числе других угроз также называются исламистский и крайне правый экстремизм.

По словам Купер, рост экстремизма, который «разрывает ткань» британской демократии, наблюдается «как в интернете, так и на улицах».

Ожидается, что полностью обзор нынешней стратегии будет готов к октябрю. Он также будет рассматривать причины радикализации молодых людей.

Результаты обзоры заложат основу для новой стратегии, которую Лейбористская партия пообещала в своём манифесте, отмечает BBC.