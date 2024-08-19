The Wall Street Journal опубликовало материал о подготовке и ранних стадиях наступления Украины на Курскую область России. Издание поговорило с десятками украинских солдат, участвовавших в операции, официальными лицами США и других союзников Киева, источником, знакомым с операцией, а также проверило и верифицировало видео и текстовые сообщения российских военных блогеров.

Успех наступления ВСУ (Вооружённые силы Украины) обеспечили три фактора — строжайшая секретность, скорость вторжения и применение средств радиоэлектронной борьбы, пишет WSJ.

Подготовка к операции началась ещё в июне, когда ВСУ с помощью дронов атаковали инфраструктуру в Курске — от электросетей до складов с боеприпасами, топливом и оборудованием для наблюдения.

Члены «антикремлевской военизированной группировки, поддерживаемой украинской военной разведкой» (WSJ не называет эту группу) совершали рейды через границу, нащупывая слабые места и ведя разведку. За две недели до начала операции украинские дроны также уничтожили российские наблюдательные системы на пограничном посту на дороге на Курск.

Украинское военное командование вывело солдат и технику из бригад по всей стране, передислоцировав их в леса и села около границы. При этом, как отмечает WSJ, план был окутан такой секретностью, что многие из солдат, которые должны были участвовать в операции, не знали о ней, пока миссия не началась.

Штурмовые подразделения ВСУ перешли границу РФ около 3 часов ночи 6 августа. Перед ними вошли украинские подразделения радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить связь российских войск и лишить их возможности определять украинские позиции. WSJ называет эту тактику необычной; она, как пишет издание, создала «защитный пузырь» вокруг наступающих украинских сил.

Атаку возглавляли 80-я и 82-я воздушно-штурмовые бригады ВСУ — одни из самых мощных подразделений Украины, — оснащённые американскими и немецкими бронированными автомобилями Stryker и Marder.

За несколько часов подразделения ВСУ продвинулись на много километров вглубь российской территории, не встречая особого сопротивления. Танки и другая тяжёлая бронетехника шли следом, зачищая территорию и беря военнопленных.

Так как большая часть российской армии была направлена в Украину, Москва пыталась замедлить украинское наступление с помощью военной авиации и легко вооружённых подразделений Национальной гвардии. Чтобы сдержать российские самолёты и вертолёты, ВСУ использовали системы ПВО.

Сейчас Украина пытается занять как можно больше российских населённых пунктов и затруднить российским подкреплениям доступ к линии фронта, нанося удары по железнодорожным узлам и мостам.

По подсчётам аналитиков, за первые девять дней операции Украина потеряла десятки единиц бронетехники. Человеческие потери оценить сложно, однако военнослужащий 44-й бригады, с которым общались журналисты издания сказал, что они намного ниже, чем при контрнаступлении ВСУ летом 2023 года.

Западные аналитики предполагают, что всего в операции принимают порядка 6000 военнослужащих ВСУ и ещё около 4000 задействованы для поддержки в Сумской области Украины на границе с Курской областью. Эти силы были в основном взяты из резервов, которые Украина создавала при поддержке Запада для возобновления наступательных действий в конце этого года или в следующем году.

Россия вывела из Украины несколько бригад неполного состава — в общей сложности до 5000 военнослужащих по состоянию на прошлой неделе, отмечает газета со ссылкой на источник. Одна бригада была переведена из Донецкой области, которая сегодня является центром российского наступления, но другие выведены из менее важных районов фронта.

Если Россия хочет вернуть территорию, ей понадобится более 20 тысяч военных, а для этого придётся вывести больше войск из Украины, пишет WSJ.