На помощника президента Саиду Мирзиёеву и советника главы государства по вопросам стабильного развития региона Приаралья Турсинхана Худайбергенова возложены задачи контроля за своевременным и качественным исполнением поручений по развитию Каракалпакстана.

Цель — полное задействование возможностей региона, было заявлено на совещании в Кегейлийском районе, которое провёл президент Шавкат Мирзиёев в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В своём выступлении президент отметил изменения в экономической и социальной сфере. В то же время он указал на нехватку инициативы руководства республики по удовлетворению потребностей населения, улучшению его жизни, возвышению достоинства человека, а также безответственность хокимов районов и недостаточность осуществляемой работы.





Ни в одной области Узбекистана нет таких возможностей и условий, какие созданы для бизнеса в Каракалпакстане. Если бы эти возможности были преобразованы в проекты и рабочие места, показатели были бы в 5−10 раз выше, заявил Шавкат Мирзиёев.

По этой причине по итогам полугодия были уволены хокимы Караузяка и Тахиаташа. Дисциплинарные взыскания были применены к хокимам Амударьинского, Берунийского, Бозатауского, Кегейлийского, Кунградского, Канлыкульского, Муйнакского, Тахтакупырского, Турткульского, Ходжейлийского и Чимбайского районов, сообщает пресс-служба президента.





Шавкат Мирзиёев отметил огромные незадействованные возможности в Каракалпакстане. Он указал на потенциал в сферах услуг и туризма, строительства, торговли, досуга и других.

Президент заявил о внедрении новой системы повышения ответственности хокимов районов и городов Каракалпакстана.

Они каждый месяц будут посещать закреплённую за ними область, изучать там успешный опыт и внедрять его в своих районах.

Один день в неделю хокимы полностью выделят для предпринимателей и инвесторов и будут находить решения их проблем.

Кроме того, ежегодно будет проводиться инвестиционный форум с целью наладить кооперацию районов Каракалпакстана с районами областей Узбекистана.

В сентябре в Каракалпакстане пройдёт крупный инвестфорум. Президент поручил ответственным лицам провести тщательную подготовку к нему.

Он сообщил, что, задействовав новые возможности, до конца года уровень бедности в республике можно снизить с нынешних 13,6% до 8,5%.

Напомним, на вторник запланировано проведение в Нукусе ежегодного диалога президента с предпринимателями. Для участия в нём из всех регионов приедут около 300 предпринимателей и инвесторов, а также более 40 соотечественников, наладивших бизнес за рубежом. Более 1000 представителей бизнеса подключатся к диалогу из региональных студий.

Шавкат Мирзиёев поручил подготовить программу «Занимайся бизнесом в Каракалпакстане» в разрезе каждого района. Она должна стать новым источником для развития промышленности, сельского хозяйства и услуг в Каракалпакстане, не менее 10 млрд долларов инвестиций и создания 500 тысяч рабочих мест.