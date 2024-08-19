Президенту Узбекистана в ходе его рабочей поездки в Каракалпакстан презентовали проекты по развитию региона и привлечению в него инвестиций, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, за последние семь лет в Каракалпакстане реализовано 6784 проекта на сумму 17,8 трлн сумов. В результате создано 56 тысяч рабочих мест. За этот период было экспортировано товаров на 2,8 млрд долларов. В этом году в республике реализуется 470 проектов на общую сумму 874 млн долларов.

Иностранные инвесторы и местными предприниматели в Каракалпакстане сформировали 124 проекта на общую сумму 9,5 млрд долларов. Из них 10 проектов на сумму около 1,8 млрд долларов были представлены сегодня главе государства.

В проекты инвестируют компании из таких стран, как Китай, Саудовская Аравия, Германия, Россия и Испания. Они охватывают энергетику, теплоснабжение, горнодобывающую и химическую промышленность, производство строительных материалов, сферу услуг и другие отрасли.

Например, в сотрудничестве с Саудовской Аравией планируется улучшить систему централизованного теплоснабжения в Нукусе, построить солнечные и ветряные электростанции в Караузякском районе с участием испанских инвестиций, а с немецкими инвесторами — реализовать проекты по переработке меди и производству кабелей в Нукусском районе.

В результате реализации этих 124 проектов будет обеспечено работой более 20 тысяч человек.

Глава государства подчеркнул важность поддержки предпринимателей и ускорения реализации проектов.