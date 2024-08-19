Специальный докладчик ООН по праву на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал 19−30 августа совершит визит в Узбекистан, сообщает ИА «Дунё».

Он изучит вопросы защиты и реализации права на достаточное жилище в национальном законодательстве и практике, включая ценовую и физическую доступность и пригодность жилья, доступ к услугам и принудительные выселения.

Спецдокладцик проанализирует меры, которые приняты правительством Узбекистана с целью обеспечения права на достаточное жилище всем группам населения в стране.

Эксперт также рассмотрит вопросы, связанные с влиянием климатического кризиса на право на достаточное жилище, а также с участием жителей в принятии решений по жилищным вопросам и городскому развитию.

Помимо Ташкента, Балакришнан Раджагопал посетит Джизак, Самарканд и Бухару, а также близлежащие районы, включая места пребывания студентов и шелтеры для жертв домашнего насилия и лиц без определённого места жительства.

Он проведёт встречи с представителями центральных и региональных органов власти, судьями, представителями гражданского общества и бизнес-сообщества, ведущими деятельность в сфере жилья.

Ожидается, что доклад о визите будет представлен Совету ООН по правам человека в марте 2025 года.