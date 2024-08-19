Президент Шавкат Мирзиёев посетил новый Каракалпакский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

По данным пресс-службы главы государства, ранее этот центр располагался в старом здании, «где в одной палате лежали 4−5 пациентов, а санитарные комнаты были общими». Здание не подходило для размещения современного оборудования, говорится в сообщении.

В феврале этого года в Нукусе введено в эксплуатацию новое здание Каракалпакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Это первая многопрофильная больница в Каракалпакстане, построенная «с нуля» за годы независимости, отметили в пресс-службе.

Глава государства во время визита в Каракалпакстана 19 августа лично ознакомился с созданными здесь условиями.

В новом 4-этажном здании размещены отделения экстренного приёма и диагностики, реанимации, хирургии, нейрохирургии, травматологии, кардиологии, гинекологии, педиатрии, лабораторной диагностики и процедурная. Все отделения оснащены современным медицинским оборудованием.

В новом комплексе на 130 койко-мест созданы все условия для пациентов и врачей. Каждая палата рассчитана на двух человек и имеет отдельные санитарные комнаты, говорится в сообщении.

В центре также организовано отделение триажа (медицинская сортировка), которое сортирует пациентов по степени тяжести заболевания. «Пациент не будет терять время и блуждать. Здесь врач осматривает пациента, определяет, какого рода помощь необходимо оказать, и направляет в соответствующие отделения», — указали в пресс-службе президента.

Если раньше большинство обратившихся пациентов госпитализировались, теперь после определённых медицинских процедур, в зависимости от состояния пациента, разрешается амбулаторное лечение по месту жительства.

До этого пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывалась помощь простыми методами обследования. Теперь их будут проверять через ангиографическое оборудование, которое «даёт хорошие результаты в спасении жизней людей, резко сократились случаи смертности и инвалидности».

Теперь некоторые сложные хирургические операции, ранее проводившиеся только в Ташкенте, выполняются здесь. В частности, впервые в Каракалпакстане с использованием аппарата искусственного кровообращения проведены открытые операции на сердце пяти пациентам.

Центр также оснащён мультиспиральной компьютерной томографией, ультразвуковым и лабораторным оборудованием для ранней диагностики заболеваний.

Глава государства обратил внимание на вопросы эффективного управления больницей и связи практики с обучением.

«Новое здание и оборудование — это только часть работы. Теперь необходимо внедрить в деятельность центра современный менеджмент. Целесообразно привлекать опытных врачей из стран с развитой медициной на срочной основе, повышать квалификацию наших специалистов за рубежом. В целом этот центр должен функционировать как научно-практическая медицинская академия», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, важно, чтобы врачи районных медицинских объединений повышали здесь квалификацию по специальности и внедряли полученный опыт в районах.

Сообщается, что в Каракалпакстане в 2017—2024 годах по принципу «Один шаг» создано 74 семейных врачебных пункта, 81 семейная поликлиника, 92 сельских врачебных пункта. В региональных филиалах специализированных центров внедрено 150 видов новых технологий.

Ежегодно 4500 пациентов получают высокотехнологичную помощь без необходимости выезда в Ташкент и за рубеж. В Турткульском, Кунградском и Чимбайском районах созданы центры сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний, где ежегодно 11 тысячам пациентов оказывается экстренная и квалифицированная медицинская помощь.