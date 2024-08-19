В Юнусабадском районном суде по уголовным делам 16 августа прошло очередное заседание по делу Дмитрия Саттарова, передаёт корреспондент «Газеты.uz». С августа дело рассматривает судья Умидбек Мусаев. Ранее заседания проходили под председательством Санжара Кучкарова. После смены судьи рассмотрение дела началось заново.

Напомним, 18-летний Дмитрий Саттаров во время прогулки с собакой в декабре прошлого года получил перелом позвоночника в результате конфликта с 40-летним Г. Р, который решил, что питомец парня проявил агрессию в сторону его ребёнка. Уголовное дело возбуждено в отношении их обоих. Г. Р. предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления). Г. Р. утверждает, что Дмитрий сломал ему нос.

На заседаниях 12 и 16 августа суд опросил свидетелей, которые ранее давали показания предыдущему судье Санжару Кучкарову. Показания Инги Мифтяевой не изменились. Она лишь добавила, что в день конфликта не видела остальных свидетелей, которые предстали перед судом. Двух мужчин, которые наблюдали за всем инцидентом ближе всех и даже вели диалог с обвиняемыми, так и не нашли. О них упоминали все участники дела — Дмитрий Саттаров, Г. Р. и свидетели. Показания свидетелей Акмада Бекпулатова и Эльмиры Азатулиной также не изменились.

На заседании 16 августа адвокат Дмитрия Саттарова Виктория Шмарковская попросила судью приобщить к делу видео и текстовую характеристику о своём подзащитном. Материалы собраны его одноклассниками, учителями, соседями и махаллинским комитетом схода граждан, в котором проживает Дмитрий Саттаров. Председательствующий принял ходатайство. Видео показали в зале суда. В нём соседи юноши рассказали, что Дмитрий прилежный и неконфликтный человек, его собака — послушная, не кусается, играет с детьми и всегда выгуливается на поводке.

Второе ходатайство Виктория Шмарковская подала вместе с другим адвокатом Дмитрия Бахтиёром Набиевым. В нём адвокаты попросили суд назначить комиссионную судмедэкспертизу, поскольку повторную экспертизу в ходе судебного процесса проводили те же специалисты, что и в первый раз. На поставленные адвокатами вопросы эксперты не ответили.

Бахтиёр Набиев также попросил суд опросить в суде медработников, которые наблюдали за лечением Г. Р. Судья Умидбек Мусаев заявил, что для их опроса адвокат сам должен обеспечить явку свидетелей. Бахтиёр Набиев считает, что это обязанность суда.

Судья Умидбек Мусаев отклонил оба ходатайства.

На следующем заседании, которое пройдёт 20 августа, ожидается опрос судмедэкспертов, а также прения сторон.