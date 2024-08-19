Центральный банк Узбекистана представил индекс потребительских настроений (ИПН) за второй квартал 2024 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Индекс потребительских настроений — это показатель доверия потребителей, который измеряется и публикуется каждый месяц. Он состоит из двух частей: оценка потребителями текущего экономического положения и их ожиданий. Потребительские настроения определяют, насколько население готово увеличить/уменьшить потребление. Предприниматели на основе настроения потребителей и их покупательских намерений смогут наиболее эффективно строить планы производства, импорта или продаж, для организации маркетинга и рекламы.





Показатель по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 0,7 процентных пункта — до 70,3 пункта. Причиной падения индекса стало то, что у респондентов немного снизились ожидания по росту доходов (-0,7%) в будущем.

Несмотря на снижение индекса, почти две трети респондентов ожидают, что их доходы увеличатся в ближайшие кварталы. Это можно объяснить тем, что темпы роста доходов населения в экономике остаются на высоком уровне, отметили в ЦБ.





26,4% (+1,4%) от общего числа опрошенных не ожидают, что их доходы изменятся. По сравнению с предыдущим кварталом ожидания увеличения доходов несколько снизились во всех группах респондентов, но доля ожидающих снижения доходов осталась на низком уровне — 10% .

Лица с доходом свыше 10 млн сумов более оптимистичны по поводу роста доходов, тогда как респонденты с самым низким доходом (до 3 млн сумов) более пессимистичны.

Кроме того, снизилась потребность в кредитах (-1,2) и склонность к сбережениям (-1,3).





В первом квартале (январь-март) большинство респондентов сообщили, что они потратили большую часть денег на ремонт дома (23,7%), образование (24,7%), лечение (20,3%), автомобиль (12,3%) и семейные мероприятия (11,5%).

Что касается крупных трат, то тогда стало больше желающих отремонтировать дом (29,7%), купить жильё (увеличение с 6,2% до 10,6%) и автомобиль (с 12,3% до 14,3%).





По итогам опроса второго квартала ситуация изменилась. Доля купивших жильё снизилась с 6,2% до 5,8% по сравнению с первым кварталом, автомобилей — с 12,3% до 10,5% Доля желающих приобрести жильё в ближайшие месяцы также сократилась — с 10,6% до 9,3%, автомобиль — с 14,3% до 11,6%.

Также наблюдается сокращение доли расходов, связанных с покупкой мебели (с 5,3% до 4,3%), электронных устройств (4,8% до 3,5%), семейными мероприятиями (с 11,5% до 9,2%), лечением (с 20,3% до 20,1%) и образованием (с 24,7% до 20,5%).

При этом резко выросло доля расходов на свадьбы (с 7,7% до 8,4%), путешествия (с 5,2% до 6,5%) и ремонт дома (с 23,7% до 25,8%).

Среди опрошенных лица с доходом до 3 млн сумов и 10−15 млн сумов желающих взять кредит в ближайшие месяцы стало меньше, тогда как в других группах с доходов 3−10 млн сумов ожидается небольшое увеличение спроса на займы.





Около 37% респондентов заявили, что вообще не имеют сбережений. Меньше 5% опрошенных отметили, что их сбережений хватит на срок свыше шести месяцев, а ооколо 5% — от трёх до шести месяцев.