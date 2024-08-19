В кабинете начальника отдела управления человеческими ресурсами и развития управления дошкольного и школьного образования Ташкентской области 16 августа была обнаружена файловая папка с денежными средствами в размере 5000 долларов. Деньги были оставлены неизвестным лицом, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.

В процессе работы начальница отдела Назокат Уразова заметила незнакомую папку с пустыми листами на краю стола, рассказала сотрудница в видеоматериале. Обратив внимание на подозрительный вес папки, она доложила начальству, впоследствии также были вызваны правоохранительные органы.

В присутствии начальника областного управления образования был составлен акт по этому случаю, проведена служебная проверка.

Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова взяла ситуацию под личный контроль. В настоящее время ведётся следствие, говорится в сообщении.

Приказом министра Назокат Уразова за честность получила материальное поощрение в тройном размере оклада.