Жители столичной махалли «Юнус Раджаби» уже два года выступают против строительства 5-этажного офисного здания на месте футбольного поля и зелёной зоны между их домами.

Жильцы беспокоятся, что стройка погубит вековые деревья, растущие вокруг участка, который предприниматель купил на аукционе. Здание может встать в нескольких метрах от стен детского сада, опасаются граждане.

Кроме того, они переживают, что появление офиса увеличит трафик в жилой зоне, что превратит двор в опасное место.

Подробнее об этой истории — в нашем видео.