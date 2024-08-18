Сенат отклонил поправки о запрете публикации видео «с целью дискредитации правоохранителей». Закон вызвал широкий общественный резонанс в прошлом году. Его доработает согласительная комиссия из числа депутатов и сенаторов.

Сенат одобрил закон «О защите детей от всех форм насилия». Документ включает в понятия насилия над детьми отсутствие заботы, эксплуатацию и буллинг, а также вводит охранный ордер для детей и запрет на физическое наказание при воспитании.

Сенат одобрил введение ответственности за незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание. Сенатор Фарахат Саъдуллаева в своём выступлении подчеркнула, что дети, попадающие в худжры, не только подвергаются риску радикализации, но и нередко становятся жертвами насилия.

Фото: Nurafshon.uz.

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Музаффар Салиев приговорён к 7 годам колонии. Его обвинили в хищении и должностном подлоге в рамках проекта по питьевому водоснабжению в Сырдарье. О чем говорилось в суде — в нашем обзоре.

Сумму гарантированных вкладов в банках планируется снизить до 200 млн сумов. Для чего это нужно? Узбекистан — одна из немногих стран в мире, где всё ещё действует 100-процентная гарантия вкладов. ЦБ предлагает установить порог гарантии в 200 млн сумов (лимиты есть в ЕС и других странах), сократить срок выдачи компенсации и другое. При этом полная гарантия сохранится для уже открытых вкладов.

Фото: Ludi_Architects.

Улицу Узбекистон овози хотят превратить из «ничейного» пространства в место, где хочется быть. Она будет реконструирована с сокращением пространства для автомобилей и повышением удобства для пешеходов. К проекту компания «Ташкент Инвест» привлекла архитектурное бюро Ludi_Architects, занимавшееся реконструкцией Детской библиотеки. Подробности и эскизы проекта — в нашем репортаже.

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

«Пишущий фотограф». В конце июля после продолжительной болезни ушёл из жизни фотограф, публицист Рустам Шагаев. Ему был 71 год. Долгие годы он работал в Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА, в прошлом УзТАГ). По просьбе «Газеты.uz» о пишущем фотографе вспоминают коллеги и знакомые.

Дети с онкозаболеваниями смогут получать обезболивающие в форме таблеток. Пациенты детского хосписа Taskin получили возможность принимать таблетированный морфин. Ранее обезболивание было связано с болью, поскольку препарат вводился инъекционно. Глава хосписа рассказал «Газете.uz», почему это важно и что ещё предстоит сделать для облегчения жизни онкобольных.

Фото: Национальный паралимпийский комитет.

Сборную Узбекистана торжественно проводили на Паралимпийские игры. 65 параспортсменов получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта. Знаменосцами выступят двукратный победитель Паралимпиады в метании ядра Хусниддин Норбеков и золотая медалистка Токио-2020 в метании диска Мохигул Хамдамова. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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