Умер французский актёр Ален Делон, ему было 88 лет. Об этом сообщили его дети агентству AFP. Причина смерти не раскрывается.

«Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также [его собака] Лубо с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своём доме в Души, в окружении своих троих детей», — сказано в сообщении.

В 2000 году Ален Делон получил гражданство Швейцарии и длительное время проживал в Женеве. В 2019 году перенёс инсульт, спровоцировавший развитие болезни Альцгеймера. Тогда Ален Делон заявил швейцарскому изданию L’Illustre, что не против сделать эвтаназию. В марте 2022 года сын актёра Энтони Делон сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.

Ален Делон, полное имя Ален Фабьен Морис Марсель, родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Его отец был корсиканцем, в роду матери — немецкие корни. Отец владел небольшим кинозалом «Регина» в Бург-ла-Рейн, мать была провизором в аптеке. Родители развелись, когда Алену исполнилось четыре года.

Его несколько раз выгоняли из школ и интернатов, а в 17 лет он отправился служить моряком в Индокитай, ещё через пять лет он вернулся во Францию. Делон сменил множество профессий: грузчик, официант, бармен, когда его заметили и предложили роль в картине «Когда вмешивается женщина». Уже через три года после дебюта на экране Делон получил международное признание за главную роль в криминальной драме «Рокко и его братья» (1960).

В его фильмографии около 80 кинофильмов, в том числе «Затмение» (1962), «Самурай» (1967), «Борсалино» (1970), «Двое в городе» (1970), «Зорро» (1975), «Мсье Кляйн» (1976), «Любовь Свана» (1983), детективный фильм «Тегеран-43» (1980) и другие.

Он также играл в сериалах, был режиссёром и продюсером. Кроме того, Делон выпустил несколько музыкальных композиций, в основном дуэтов, в том числе «Paroles… Paroles…» с Далидой.

Его работы были отмечены многочисленными наградами международных кинофестивалей, французской национальной кинопремией «Сезар», американским «Золотым глобусом». Делон — кавалер ордена Почётного легиона.

В мае 2017 года Делон завершил кинокарьеру. «Я, как боксёр, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», — объяснил он.