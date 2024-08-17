Летний салат с помидорами черри и моцареллой
Салат отлично подойдёт для полезного перекуса после тренировки или может заменить обед или ужин.
Свежий грузинский салат
Готовить этот салат можно в любое время года и дома наступит весна от его свежих ароматов.
Салат с огурцами и арбузом
Оригинальный салат из арбуза, огурца, творожного сыра, свежей мяты и базилика.
Салат «Израильский»
Изюминка салата заключается именно в мелкой нарезке.
Зелёный салат
Салат лёгкий и сочный, в нем нет ничего лишнего, а пикантная заправка отлично дополняет вкус.
Салат «Кобб»
"Кобб" — это популярный американский салат из множества ингредиентов, выложенных рядами на подушке из хрустящей зелени.
Огурцы по-китайски
Огурцы, приготовленные по этому рецепту, получаются кисло-сладкими с небольшой остринкой и аппетитным ароматом специй.
Салат «щётка»
Салат очень лёгок и прост в приготовлении и способствует снижению веса.
Салат с тунцом
Вкуснейший, сытный, полезный, лёгкий и быстрый в приготовлении — всеми этими словами можно описать этот салат.