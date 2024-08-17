Летний салат с помидорами черри и моцареллой





Салат отлично подойдёт для полезного перекуса после тренировки или может заменить обед или ужин.

Свежий грузинский салат





Готовить этот салат можно в любое время года и дома наступит весна от его свежих ароматов.

Салат с огурцами и арбузом





Оригинальный салат из арбуза, огурца, творожного сыра, свежей мяты и базилика.

Салат «Израильский»





Изюминка салата заключается именно в мелкой нарезке.

Зелёный салат





Салат лёгкий и сочный, в нем нет ничего лишнего, а пикантная заправка отлично дополняет вкус.

Салат «Кобб»





"Кобб" — это популярный американский салат из множества ингредиентов, выложенных рядами на подушке из хрустящей зелени.

Огурцы по-китайски





Огурцы, приготовленные по этому рецепту, получаются кисло-сладкими с небольшой остринкой и аппетитным ароматом специй.

Салат «щётка»





Салат очень лёгок и прост в приготовлении и способствует снижению веса.

Салат с тунцом





Вкуснейший, сытный, полезный, лёгкий и быстрый в приготовлении — всеми этими словами можно описать этот салат.