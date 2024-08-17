Презентация проекта «Улица Узбекистон овози: вчера, сегодня, завтра» прошла в пятницу в Республиканской детской библиотеке в центра Ташкента. Концепцию реконструкции улицы на всём её протяжении — от отеля «Узбекистан» до Экопарка — представило российское архитектурное бюро Ludi_Architects, по проекту которого была реконструирована Республиканская детская библиотека.

Проект разрабатывался несколько месяцев совместно с компанией «Ташкент Инвест» при хокимияте столицы. Его реализация начнётся в ближайшие дни и может занять от полугода — такой срок закладывается с учётом возможных задержек в поставках материалов и непредвиденных работ. Чтобы не закрывать полностью улицу и уменьшить неудобства для горожан, улицу решено обновлять по фрагментам, рассказали в администрации города.

«Сделать из транзитного пространства общественное»

Узбекистон овози (Голос Узбекистана), когда-то называвшаяся Садовым проспектом, а в советское время — Советской, — одна из центральных улиц Ташкента, частично входящая в жилой массив Ц1. Её протяжённость — 750 м, а ширина на всём протяжении разная — от 25 до 40 м. Здесь расположен целый ряд знаковых для Ташкента объектов, служащих крупными точками притяжения жителей из разных концов города: это и единственный в своём роде Экопарк, и Детская библиотека, и будущий Французский культурный центр рядом с отелем «Узбекистан».

Вдоль улицы расположены жилые дома, множество пунктов общепита, школа и детсад, что означает постоянное присутствие большого количества детей и взрослых. В то же время улица в целом служит больше транзитным пространством, где приоритет отдан автомобилям, из-за чего она небезопасна и некомфортна для пеших прогулок.

Любовь Леонтьева.

«Как и во всех проектах, которым мы занимаемся, для нас важно создание общественных пространств — мест силы, точек притяжения, которые дают толчки для развития», — сказала Любовь Леонтьева, архитектор, генеральный директор и основательница бюро Ludi_Architects.

При реконструкции Детской библиотеки бюро реализовало перед ней «кусочек благоустройства, где мы смогли из транзитного пространства сделать по сути общественное: здесь люди с удовольствием отдыхают, жуют бутерброды».

Пространство перед Детской библиотекой, 2023 год.

«Это здорово, когда человек хочет остановиться, даже если он не идёт в библиотеку, потому что ему хочется посидеть среди красивого благоустройства. Следующий шаг — это благоустройство всей улицы Узбекистон овози», поделилась она.

Концепцию проекта представил Нехмат Самедов, архитектор, руководитель проектов и исполнительный директор Ludi_Architects.

«Любой проект начинается с анализа, — сказал он. — Мы изучили транспортный каркас — от улицы Истиклол у задней части гостиницы „Узбекистан“ до улицы Хамида Олимжана перед Экопарком».

Улица популярна у пешеходов, здесь активно пользуются и велосипедами, и самокатами, хотя улица не приспособлена для этого (от редакции: уложенные несколько лет назад районным хокимиятом бетонные тротуары уже рассыпаются).

Автомобильный хаос

«Ключевая проблема улицы — в приоритетах. Очень много пространства отдано автомобилям. Тренд последних десятилетий — это менять фокус на пешехода. Автомобиль уже не считается приоритетом транспорта в городе», — подчеркнул Нехмат Самедов.

Нехмат Самедов (справа).

Из-за отсутствия структурирования улица хаотично заставлена автомобилями, которые заезжают и на тротуары, и на пешеходные переходы, водители неправильно паркуются, мешают движению пешеходов. На улице неструктурированные небезопасные перекрёстки, они чрезмерно широкие, имеют неправильную геометрию и не имеют островков безопасности. Отсутствуют элементы снижения скорости, разметка и знаки установлены неправильно.

Улица Узбекистон овози в 2023 году.

Пешеходная часть улицы имеет множество перепадов высоты и барьеров, она некомфортна для маломобильных граждан (пожилые, родители с детскими колясками, люди с инвалидностью). «Каждая ступенька или арык — это некомфортно для людей. Это уже давно не тренд, а базовое требование к городской среде», — отметил архитектор.

Велосипеды и средства малой мобильности сегодня популярны во всём мире, в том числе в северных и достаточно холодных странах. Нет причин, почему Ташкент не может быть городом, удобным для передвижения на велосипедах, сказал он.

Большой проблемой является отсутствие разделения тротуаров и велодорожек — тротуары слишком узкие даже для одного человека, здесь буквально не умещаются пешеходы. Открытые и глубокие бетонные арыки представляют опасность для детей, а в сломанные решётки часто проваливаются и дети, и взрослые.

На улице есть несколько зелёных островков притяжения — Экопарк, сквер у бюста Шастри, новая площадь перед Детской библиотекой, зелёные зоны перед гостиницей Le Grande Plaza (бывшая «Тата») и за отелем «Узбекистан».

Хотя улицу пересекают несколько зелёных коридоров, на самой улице зелёный коридор сложился не до конца. Многие деревья за прошедшие десятилетия были вырублены.

«Для Ташкента, как и для любого города, важен микроклимат, потому что он напрямую влияет на комфортность проживания и пользования пространством. В этом квартале благоприятный средний градус, но всё равно он стремится к 30, и проект нацелен на то, чтобы сделать этот градус более комфортным», — сказал Нехмат Самедов.

Анализ выявил и проблемы визуального облика улицы. Дизайн коммерческих объектов разношёрстный, диссонируют с окружающей застройкой и нуждается в приведении к единому стилю. Пусть каждый бизнес показывает свою индивидуальность в интерьере и качестве обслуживания, а не кричащей, шумной рекламой, подчеркнул архитектор.

Наличие на улице многих точек притяжения обеспечивает здесь постоянный поток горожан и туристов, «улица живёт, её не нужно функционально активировать, она уже активна, но она неудобна и её нужно привести в порядок», сказал он.

Улица современного города

Современные принципы проектирования городов фокусируются на пешеходе, повторил Нехмат Самедов. Они заключаются в следующем:

разнообразие транспортной системы («не зависеть от одного вида транспорта»);

безопасность и инклюзивность улицы («улица должна быть доступна всем, а не только бодрым и здоровым»);

улица как общественное пространство («улица не должна быть как транзитное, ничейное пространство, а должна быть как сквер, парк, общественное пространство);

экологичное и здоровое пространство.

Исходя из этого были разработаны основные принципы проекта реконструкции улицы Узбекистон овози:

Комфортное и экологическое пространство. Реорганизация существующего каркаса улицы. Общественное пространство с историей.

Слайд презентации Ludi_Architects.

Сейчас на улице практически нет низкорослых растений, в основном растут деревья, высаженные десятилетия назад, и их осталось очень мало.

Благодаря дополнительному озеленению — и высоким деревьям, и кустарникам — можно улучшить микроклимат и снизить шум от улицы — «здесь будет комфортнее находиться и жить».

Замена асфальтового покрытия на брусчатку будет способствовать меньшему нагреву поверхности, брусчатка более экологична, а ещё она влияет на скорость — «автомобилистам будет сложнее нарушать скоростной режим».

Узбекистон овози «из улицы только для автомобилей превратится в улицу для всех». Движение и парковка автомобилей станут управляемыми, водители уже «не будут чувствовать себя столь вальяжно».

Слайд презентации Ludi_Architects.

Вместо узких тротуаров, совмещённых с велодорожками, организуется просторное пешеходное пространство, будут добавлены дополнительные интеграции (соединения пешеходных путей). Появятся полноценная велополоса и полоса параллельной парковки.

«Систематизация и упорядочение автомобильной среды заставит автомобили находиться чётко в своих рамках. Они, как сейчас, не смогут претендовать на территорию пешеходов, они не смогут заехать на велодорожку», — подчеркнула Любовь Леонтьева.

Важное изменение — реорганизация перекрёстка перед Детской библиотекой. Это неоднократно предлагала и «Газета.uz», и урбанист Искандар Солиев в своём концепте. Несмотря на это, на перекрёстке после нашей статьи был установлен светофор.

«Перекрёсток очень широкий. Пешеходу очень некомфортно — ему надо либо перебегать, либо в какой-то момент приходится оставаться посередине асфальтового поля», — отметил Нехмат Самедов.

Слайд презентации Ludi_Architects.

«Вместе с транспортными инженерами было решено организовать круговое движение. Оно считается одним из самых безопасных, потому что на красный свет можно „пролететь“, но круг заставляет водителей физически притормозить и объехать», — подчеркнул он.

Кроме того, все переходы на улице, в том числе перед кругом, будут приподнятыми, что также заставляет водителей притормозить, и будут островки безопасности, где пешеход может переждать. «Это очень важно, особенно для детей, которых здесь очень много».

«Ситуация у Экопарка тоже хаотичная. Мы над этим узлом долго работали, чтобы сделать его комфортным. Мы не стараемся ущемить права автомобилистов, но хотим правильно расставить приоритеты», — продолжил архитектор.

На асфальтовой площади перед парком появится дополнительное озеленение, малые архитектурные формы, скамейки, будет добавлена полоса для такси, где они могут ожидать клиентов.

Слайд презентации Ludi_Architects.

Особый акцент в концепции проекта сделан на историю улицы. В её застройке можно выделить три ключевых этапа формирования — традиционный, советский и современный. Архитектуры исторического периода практически не сохранилось, кроме здания Республиканской детской библиотеки. Советский период представлен микрорайонной жилой застройкой 1960-х и значимыми для города постройками советского модернизма — гостиницей «Узбекистан» и Французским культурным центром. Современный этап представлен в архитектуре Экопарка и новых торговых центров.

Каждый период уникален и интересен и может найти свой отклик в новом благоустройстве. С учётом этого архитекторы разделили улицу на фрагменты — периоды, где постарались отразить и исторический период, и советский, и современный. Элементы, ненавязчиво отсылающие к культуре, традициям, народным ремёслам, истории и архитектуре будут отражаться в оформлении и озеленении каждого из трёх фрагментов улицы.

Детали

От перекрёстка с улицей Шахрисабз до Детской библиотеки улица останется двусторонней, после библиотеки — односторонней, как сейчас отрезок перед школой №64.

Хокимия Ташкента провёл исследование, которое показало, что односторонний трафик здесь будет эффективнее, как и перед школой и Экопарком, сообщил Нехмат Самедов.

Посередине улицы будет физический разделитель с кустарниками, даже в односторонней части. Это не позволит водителям неправильно парковаться, выезжать на встречную полосу и оставлять машину на проезжей части, как это происходит каждый день сейчас.

Благодаря такому дизайну «происходит саморегуляция, и неправильное поведение исключается», подчеркнул архитектор. Это важно в Ташкенте, где, с одной стороны, продолжается активная автомобилизация и отсутствует упорядоченность на улицах, с другой — появляется всё больше понимания, что улицы нуждаются именно в такой реорганизации.

«Такой дизайн не даёт возможности „сделать не так“. Даже если очень хочется, не будет такой возможности», — сказала Любовь Леонтьева.

«Хозяйничать автомобили не на своей территории, как сейчас, уже не смогут», — добавил Нехмат Самедов.

Заезды во дворы сохранятся, но они будут такой ширины, которая не позволит водителям бросать машины где попало, что наблюдается в настоящее время.

Новый профиль улицы — «нет бесконечного асфальтового автомобильного мира, у каждого есть строго свой участок, своя территория». «Улица широкая и позволяет не обидеть никого», — продолжил он. Есть возможность сделать и отдельную велополосу, и широкие тротуары, и оставить место для движения автомобилей.

На улице будет обновлено освещение, установлены урны, стойки навигации с информацией об истории улицы. Скамейки вокруг деревьев будут напоминать традиционные топчаны, в каждом фрагменте улицы будет свой дизайн. На слайдах презентации также видны питьевые фонтанчики.

Рекламные баннеры на улице все предлагается убрать, они не должны визуально загрязнять улицу, отметил Нехмат Самедов.

Опасные арыки будут закрыты решётками. Появятся дождеприёмники и биодренажные канавы для улавливания дождевой воды и улучшения микроклимата. Этой же цели будут служить, как отмечалось выше, и новые зоны с кустарниками.

«В городе очень не хватает природы, и при помощи разных приёмов надо её восстанавливать и возвращать в город», — сказал архитектор.

Слайд презентации Ludi_Architects.

У школы №64 также будут расширены тротуары, появятся парковочные места, приподнятый переход. Архитекторы предлагают добавить интерактивные и познавательные элементы — металлические вставки силуэтов растений и рыбок в плитку, а также слуховые трубы, через которые дети могут переговариваться друг с другом.

«Этот маленький игровой элемент позволит сделать поход в школу более интересным, задержаться даже там», — сказала Любовь Леонтьева.

Будет реконструирован сквер с бюстом Шастри — там сейчас недостаточно скамеек и неудобные дорожки, будет новое озеленение.

Велополоса на улице будет не прямой, а с изгибами в некоторых местах, чтобы сохранить деревья (сейчас на улице деревья «растут» прямо из велодорожки). Изгибы также не позволят самокатчикам и велосипедистам сильно разгоняться, что сделает среду безопаснее.

Велополоса будет отделена от тротуара и опущена на уровень проезжей части, чтобы и пешеходы понимали, чья это территория. При этом пешеходные переходы через велополосу также будут приподняты, чтобы велосипедисты замедлялись.

Слайд презентации Ludi_Architects.

Для пешеходов уровень всегда будет одинаковый. Им не придётся спускаться или подниматься, чтобы перейти улицу. Это намного эффективнее лежачих полицейских, подчёркивалось на презентации.

Преобразование фасадов

Очень важно привести всю улицу к единому целостному стилю, отметили архитекторы. Разрабатывается единый дизайн-код для всех элементов, включая коммерческие объекты, входные группы домов, банкоматы, торговые объекты, мусорные баки. Единый стиль также будет внедрён для уличной мебели пунктов общепита.

Двери в подъезды жилых домов планируется сделать стеклянными, как это делается во всём мире. Кондиционеры на фасадах должны быть скрыты в короба.

На зданиях будут сохранены архитектурные и изобразительные элементы, представляющие художественную ценность, такие как мозаики.

Отвечая на вопросы представителей махаллей, через которые проходит улица, архитекторы, представители хокимията Ташкента и компании «Ташкент Инвест» отметили важность качественного исполнения всех работ.

«Ключевое — это чтобы не через месяц любыми способами открыть. Мы как профессионалы понимаем, что на качественную работу нужно время. И тут важно терпение — для реализации всего заложенного в концепции потребуется время», — отметил Нехмат Самедов.

«Любые преобразования — это всегда временные неудобства, — добавила Любовь Леонтьева. — Все мы не любим неудобства. Но это изменения, которые идут во благо».

Она подчеркнула: «Очень важно, чтобы подрядчик создал максимально комфортные и безопасные условия, чтобы дети [во время работ] не попали на проезжую часть».

Предлагаемые решения позволят сделать улицу доброжелательной, гостеприимной и презентабельной, отмечалось на презентации. Улица должна стать образцом правильного и современного благоустройства для остальных улиц города.

В ближайшее время «Газета.uz» опубликует дополнительный репортаж о предстоящем проекте.

Видео пресс-службы хокимията Ташкента: