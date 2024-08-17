Посольство Узбекистана в России в связи с ситуацией в Курской, Брянской и Белгородской областях рекомендовало гражданам Узбекистана «принять необходимые меры предосторожности, не выходить на улицу без особой надобности, а также избегать массовых скоплений людей и ограничить посещение публичных мест». Об этом говорится в обращении дипломатической миссии.

«Студентам, проходящим обучение в данных регионах, при возможности рекомендуем временно перевестись на дистанционный формат обучения (онлайн)», — говорится в обращении.

В случае необходимости консульского содействия или консультаций граждане Узбекистана могут обращаться в колл-центр консульского отдела посольства в Москве: +7−499−238−36−20; +7−499−230−00−76. Электронный адрес: uzkorus@mail.ru.

Утром 6 августа украинские войска вошли в Курскую область России и продвинулись вглубь территории. Официальный Киев заявлял, что в приграничных регионах России Украина «решает задачи, связанные с обеспечением безопасности», и «не заинтересована в оккупации этих территорий».