В социальных сетях распространяются сообщения о необоснованных долгах за электроэнергию. Один из пользователей сообщил, что 17 июля оплатил за электричество 500 тысяч сумов, а 17 августа утром его отлючили от энергоснабжения за возникший долг в 483 тысячи сумов. Автор напомнил, что от электричества обычно отключали за долг в 10 тысяч сумов.

В другом видео блогер утверждает, что подобные ситуации наблюдались и у других потребителей. По его словам, при обращении за разъяснением в районных предприятиях электросетей сообщили, что «это долги за прошлые годы, из-за обновления системы данные не сохранились».

В компании «Региональные электрические сети» сообщили, что такая ситуация возникла после запуска нового программного комплекса HET Billing в начале августа.

«При переносе архивных данных потребителей из старой системы в новую в личном кабинете некоторых потребителей возникают неточности. В тех регионах, где выявлены подобные неточности, ведётся работа по прояснению вопроса с выделением дополнительных специалистов», — говорится в сообщении.

С 1 августа в Узбекистане внедрена новая биллинговая система для учёта электроэнергии HET Billing. Также запущено мобильное приложение с информацией о платежах и потреблении электричества.

В конце сентября 2023 года президент подписал указ о новом этапе реформ в энергосекторе. «Региональным электрическим сетям» поручалось до конца 2024 года создать новую биллинговую систему для учёта электроэнергии.

Напомним, постановлением правительства от 14 сентября 2017 года в Узбекистане планировалось создать единую биллинговую систему для коммунальных услуг до конца 2020 года. В 2021 году эксперты обсуждали проблемы при внедрении единой биллинговой системы, но по сей день она не создана.

В январе президент Шавкат Мирзиёев на совещании заявил, что настало время внедрить единый биллинговый счёт в системе оплаты услуг ЖКХ на основе зарубежного опыта. В мае главе государства презентовали Единую платформу для оплаты сразу восьми видов жилищно-коммунальных услуг.