В пятницу и выходные дни на всю территорию Узбекистана распространится прохладный воздух, сообщает Узгидромет.

Преобладающая дневная температура воздуха 16 и 17 августа будет в пределах +31…+36 градусов, а 18 августа — +27…+32 градуса. Ночная температура понизится до +17…+22 градусов.

В субботу в отдельных районах Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областей, а в воскресенье по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдаринской областям возможны кратковременные дожди и грозы.

Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте в пятницу и субботу ожидается небольшая переменная облачность без осадков, с температурой +33…+36 градусов.

В воскресенье прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Ночью температура понизится до +19…+21 градуса, днём — до +27…+29 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, возможно усиление до 10−15 м/с.