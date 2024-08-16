Мирабадский районный суд по уголовным делам принял решение объединить два уголовных дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и экс-главы Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Хуснуддина Каримова в одно производство. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Решение принято 15 августа на предварительном заседании, которое было объявлено закрытым по статье 405−6 Уголовно-процессуального кодекса (предварительное слушание проводится судьёй единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон).

Всего по объединённому делу обвиняемыми проходят 50 человек, из которых 21 заключён под стражу, к остальным 29 применены меры пресечения в виде залога и подписки о надлежащем поведении.

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса:

167 (хищение путём присвоения или растраты);

168 (мошенничество);

184 (уклонение от уплаты налогов или сборов);

185−2 (нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом);

189 (нарушение правил торговли или оказания услуг);

205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями);

206 (превышение власти или должностных полномочий);

209 (должностной подлог);

209 через статью 28 (соучастие в должностном подлоге);

211 (дача взятки);

228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование);

243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности).

Следующее заседание пройдёт в здании Юнусабадского районного суда 5 сентября в 15:00.

Бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов был заключён под стражу в декабре 2023 года. После его увольнения в конце октября Счётная палата провела в Минсельхозе проверку.

Воитов работал министром сельского хозяйства с августа 2022 года по октябрь 2023 года (его место занял Иброхим Абдурахмонов). До этого с марта 2020 года был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.