Налоговый комитет Узбекистана отчитался о работах по легализации рынка такси, который ещё недавно находилась в тени.

Если в апреле с системами налоговых органов были интегрировано 6 агрегаторов такси, то на сегодняшний день их число достигло 142.

Объём рынка легального такси достиг 3 трлн сумов. 24,7% (740,8 млрд сумов) поездок оплачиваются в безналичной форме, 75,3% (2,26 трлн сумов) — в наличной. Средний чек — 18003 сума.

Возраст 142,6 тысячи водителей (39,5%) составляет меньше 30 лет, 194,36 тысячи — от 30 до 50 лет, 24 тысячи — старше 50 лет.

Большая часть водителей из Ташкента — 58%, Самаркандской области — 8,3%, Ферганской — 7,3%, Бухарской — 6%, .

Пассажиров в основном перевозят на автомобилях Nexia (21,3%), Cobalt (19,7%), Lacetti (16,4%) и Spark (13,2%). 1062 водителя оказывают услуги такси на автомобилях Epica, 1188 — BYD, 1007 — Captiva, 833 — Monza.

С начала года по 15 августа через агрегаторы совершено более 166 млн поездок (731,3 тысячи поездок в день, почти 22 млн поездок в месяц). Если на 1 марта зарегистрировано 18,3 млн поездок, то их число на сегодняшний день выросло в 9 раз.

576,1 тысяч человек, ранее работавших нелегально в сфере пассажирских перевозок, теперь официально зарегистрированы как самозанятые. Свыше 361 тысяч из них оказывают услуги через агрегаторы, что в 2 раза больше, чем по данным в марте.

Фискализация платежей позволяет получать информацию о том, как распределяются доходы самозанятых водителей:

125,6 тысяч из них за это время заработали до 1 млн сумов:

104 тысячи — от 1 млн до 5 млн сумов;

45,3 тысяч — от 5 млн до 10 млн сумов;

78 тысяч — от 10 до 50 млн сумов;

7,6 тысяч — от 50 до 100 млн сумов.

У 171 водителя доход превысил 100 млн сумов.

В Налоговом комитете уточнили, что некоторые водители не заниматься регулярными перевозками пассажиров, а могут предоставлять услугу такси раз в неделю, из-за чего у них доход за более чем восемь месяцев мог составить меньше 1 млн сумов.

Налоговый комитет.



«Обеление рынка такси — это шаг к созданию более справедливого и прозрачного рынка, где права как водителей, так и пассажиров защищены законом», — говорится в сообщении.

В конце декабря Комитет по конкуренции сообщил, что сервис Yandex GO занимает доминирующее положение на территории Узбекистана с долей 86,3% на рынке агрегаторов такси.