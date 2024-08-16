15 августа сенаторы Узбекистана одобрили закон «О защите детей от всех форм насилия». Закон относит к насилию отсутствие заботы, эксплуатацию и буллинг, а также запрещает физические наказания при воспитании детей. Председатель Сената Танзила Нарбаева во время обсуждения закона высказала свои мысли о защите детей от насилия и самом законе.

Глава верхней палаты парламента подчеркнула важность укрепления системы подготовки специалистов с учётом зарубежного опыта, отметив, что это должно касаться не только высшего образования.

«На местах действует „махаллинская семёрка“, с ними нужно работать совместно. За двумя-тремя махаллями закрепляют по сотруднику нижних звеньев Национального агентства социальной защиты, верно… Подготовка сотрудников и знание ими своей работы в соответствии с современными стандартами — очень важный вопрос», — сказала она.

Танзила Нарбаева отметила, что статус Агентства соцзащиты, открытого при президенте, не без причины очень высокий: «Потому что есть проблемы. Проблем может не быть в работе с детьми, подвергшимися насилию, в вопросах образования, воспитания и медицинского обслуживания. Но есть проблема в работе с лицами, совершившими насилие».

«В этом направлении необходимо обучать и переобучать сотрудников Министерства дошкольного и школьного образования, Министерства внутренних дел и прокуратуры. Необходимы и краткосрочные курсы. Нужно наладить отдельную работу с лицами, совершившими насилие, на основе корректирующих программ», — подчеркнула председатель.

«Был введён охранный ордер, его действие продлили [с месяца] до одного года. Женщинам, пострадавшим от насилия, оказывается медицинская помощь, их обучают профессии, трудоустраивают, с ними работают психолог и социальный работник, но с лицом, совершившим насилие, никто не работает. Это либо страдающий от алкоголизма, либо имеющий проблемы со здоровьем. Поэтому с ним никто не работает. С женщиной работа ведётся, но с [тем, кто совершает насилие] никто не работает. После истечения срока охранного ордера женщина снова возвращается в дом к тому, кто совершал насилие, и всё продолжается. Поэтому нужно обратить внимание на корень проблемы и усилить работу в этом направлении», — сказала Танзила Нарбаева.

Она сообщила, что за насилие в отношении детей более 2000 человек в Узбекистане были лишены родительских прав.

Необходима эффективная работа корректирующих программ. Агентство соцуслуг должно разработать типовые корректирующие программы совместно с органами махалли и внутренних дел. Специалисты смогут вносить в эти программы изменения в зависимости от конкретных проблем. С лицами, совершившими насилие, нужно работать индивидуально, подчеркнула глава Сената.

«Пока мы не наладим эту работу, случаи насилия будут продолжаться. В этом вопросе мы, конечно, тоже будем активно участвовать», — добавила она.

Сенатор подчеркнула, что для обучения сотрудников прокуратуры и Министерства внутренних дел по этой системе должны быть организованы краткосрочные курсы в учебных заведениях. «Необходимо ознакомить их с корректирующими программами и наладить отдельную работу с лицами, совершившими насилие. Работа не должна быть односторонней», — добавила Танзила Нарбаева.

«Принятый закон создаст целостную, прочную и надёжную систему защиты детей от всех форм насилия. Мы всегда говорим, что принимаемые законы хорошие, отвечают международным стандартам и национальным интересам, но самое главное — их применение. Поэтому после принятия закона обязательно должен меняться подход к проблеме. Мы должны сделать так, чтобы такие случаи не происходили», — сказала председатель Сената.