Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 16 августа одобрил поправки в законодательство Узбекистана, направленные на укрепление защиты прав ребёнка, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Поправки направлены, в частности, на защиту детей от незаконного религиозного обучения и усиление ответственности родителей за выполнение обязанностей перед детьми.

В частности, изменения и дополнения вносятся в Кодекс об административной ответственности и закон «О гарантиях прав ребёнка».

Статья 47 Кодекса об административной ответственности (Неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) дополняется санкциями за незаконное вовлечение ребёнка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими.

За это полагается штраф в размере от 10 до 15 базовых расчётных величин. Если то же правонарушение повторится в течение года после применения административного взыскания, будет назначен штраф в размере от 15 до 25 БРВ или административный арест на срок до 15 суток.

«В последние годы участились случаи, когда родители незаконно отправляют своих детей на религиозное обучение в худжры, неофициальные центры или к лицам, не имеющим разрешения и лицензии на преподавание. В 2021—2023 годах было выявлено 2457 административных правонарушений, связанных с незаконным религиозным обучением, из которых в 1479 случаях обучение было организовано в худжрах. Примерно 60% обучающихся в них составляют несовершеннолетние, что вызывает большую озабоченность», — отметила сенатор Фарахат Саъдуллаева в своём докладе.

Согласно данным сенатора, количество несовершеннолетних, привлечённых к ответственности за преступления, связанные с религиозным экстремизмом и терроризмом, увеличилось за последние три года в четыре раза.

Фарахат Саъдуллаева подчеркнула, что дети, попадающие в незаконные религиозные учебные заведения, не только подвергаются риску радикализации, но и становятся жертвами физического, психологического и сексуального насилия, а также ограничения свободы передвижения.