Олимпиада в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. Республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.

На подготовку к Олимпийским играм из госбюджета Узбекистана за три года было выделено свыше 600 млрд сумов. Это следует из данных госбюджета за предыдущие годы, которые изучила «Газета.uz».

В бюджете 2022 года на расходы по подготовке и участию в Олимпийских играх Министерству туризма и спорта было выделено 58,27 млрд сумов. В феврале министерство разделили на Министерство развития спорта и Министерство туризма и культурного наследия. В законе о госбюджете в том году Министерству развития спорта выделено 76,7 млрд сумов для подготовки к Олимпиаде. В сумме в 2022 году было направлено 135 млрд сумов.

В законе о госбюджете 2023 года расходы на подготовку к Олимпиаде составили 216 млрд сумов, а 2024 года — 250 млрд сумов.

Таким образом, суммарно для подготовки к Играм-2024 в Париже было выделено 601 млрд сумов. По среднему курсу доллара на каждый год это составляет около 50,55 млн долларов. Если считать по текущему курсу Центробанка на 15 августа — это 47,6 млн долларов.

Узбекистан завоевал 13 медалей на Олимпийских играх — 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые в боксе, дзюдо, вольной борьбе, дзюдо, тхэквондо и тяжёлой атлетике. Спортсмены страны также выступали в таких видах спорта, как стрельба из лука, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, фехтование, футбол, современное пятиборье, художественная гимнастика, академическая гребля и плавание.

Согласно постановлению президента, победители и призёры получили единовременное денежное вознаграждение: за золотую медаль — 200 тысяч долларов, за серебряную — 100 тысяч долларов, за бронзовую — 50 тысяч. Тренерам выделено 50 тысяч, 25 тысяч и 12,5 тысячи долларов соответственно.

Восемь победителей Олимпиады получили денежные сертификаты на 1,6 млн долларов, два серебряных призёра — на 200 тысяч долларов, три бронзовых призёра — на 150 тысяч долларов. В сумме призовые спортсменов составили 1,95 млн долларов. Пока неизвестно, какое количество тренеров получит призовые, но если считать, что за каждого спортсмена вознаграждение получит один тренер, то сумма призовых составит 487,5 тысячи долларов.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Обладатели олимпийского золота также получили автомобили Tahoe, которые стоят 1,04 млрд сумов, или 82,33 тысячи долларов. Серебряным призёрам вручили автомобили BYD Song Plus EV Champion, которые стоят от 395,3 млн сумов (31,3 тысячи долларов), бронзовым призёрам — BYD Song Plus DM-i Champion — от 387,2 млн сумов (30,67 тысячи долларов).

Если считать по официальным прайс-листам, то восемь Tahoe, два BYD Song Plus EV Champion и три BYD Song Plus DM-i Champion (в минимальной комплектации) обошлись примерно в 10,27 млрд сумов, или 813,3 тысячи долларов.

Чемпионы Олимпиады также получили двухэтажные коттеджи, а серебряные и бронзовые призёры — квартиры. Их стоимость неизвестна.

Таким образом, на завоевание одной медали из госбюджета Узбекистана выделено в среднем 3,89 млн долларов, а с учётом денежного вознаграждения и автомобилей — 4,14 млн долларов.

«Газета.uz» направляла запрос в Министерство спорта, чтобы уточнить состав расходов на подготовку к Олимпиаде, но к моменту публикации не получила ответ. Редакция также не смогла уточнить, как приобретаются автомобили и квартиры — через госзакупки или прямые соглашения — и каковы источники финансирования.

Мы сравнили расходы на подготовку к Олимпиаде с другими странами — как соседними, так и дальними.

Казахстан





Казахстан занял 43-е место на Олимпиаде с 7 медалями — 1 золотой, 3 серебряными и 3 бронзовыми.

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев сообщил, что на подготовку и участие национальной команды было в общей сложности выделено около 980 млн тенге (25,77 млрд сумов), что в 23,3 раза меньше, чем в Узбекистане.

Согласно законодательству, за золотую медаль Игр в Казахстане выплачиваются премиальные в 250 тысяч долларов, за серебро — 150 тысяч, за бронзу — 75 тысяч. Кроме того, за 4-е, 5-е и 6-е места выдаётся 30, 10 и 5 тысяч долларов. Всего по итогам Олимпиады-2024 Казахстан заплатит спортсменам 1,08 млн долларов.

Если суммировать цифры, то на завоевание каждой медали из госбюджета Казахстана выделено 140 млн тенге (3,68 млрд сумов), или 291,6 тысячи долларов, а с учётом призовых — 423,7 тысячи долларов. Это почти в 10 раза меньше, чем в Узбекистане.

Если сравнить бюджеты, которые две страны выделяют на сферу спорта в целом, то бюджет министерств (без учёта расходов местных бюджетов) Казахстана и Узбекистана в 2023 году составлял около 127 млн и 117 млн долларов соответственно.

При этом, по данным Всемирного банка, ВВП Казахстана (259,7 млрд долларов) в 2,8 раза больше, чем ВВП Узбекистана, а ВВП на душу населения — в 5,2 раза (13088 против 2510 долларов).

Великобритания





Команда Великобритании финишировала в Париже 7-й с 65 медалями, что вполне соответствует их целевому показателю в 50−70 медалей, пишет The Telegraph.

На подготовку в рамках олимпийского цикла страна потратила 245,84 млн фунтов стерлингов, то есть каждая медаль обошлась в среднем в 3,78 млн фунтов стерлингов (4,86 млн долларов), что немного больше, чем в Узбекистане.

Для сравнения: ВВП Великобритании (2,27 трлн долларов) в 25 раз больше Узбекистана (90,9 млрд долларов).

Великобритания не награждает деньгами обладателей чемпионов и призёров Олимпиады. Однако спортсмены могут заработать на рекламе и спонсорстве. Клэр Боуден-Хьюз, основатель и директор спортивного агентства En2End, говорит, что завоевание любой олимпийской медали «значительно повышает конкурентоспособность спортсмена», делая его более привлекательным для мировых брендов.

Новая Зеландия, Норвегия и Швеция также не платят своим призёрам. Там спортсмены зарабатывают только при помощи спонсоров. Роль правительства, национальных олимпийских комитетов и местных федераций ограничивается помощью в оплате подготовки, тренеров и персонала.

Денежные вознаграждения в других странах (золото, серебро, бронза)





В Таджикистане бронзовые медалисты получат от властей по 19 тысяч долларов, им также обещано по однокомнатной квартире в Душанбе. За «серебро» полагалась двухкомнатная квартира и 24 тысяч долларов, за «золото» — 28 тысяч долларов и трёшкомнатная. Кроме того, в прошлом году в Таджикистане была установлена ежемесячная заработная плата для призёров и победителей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр.

В Кыргызстане призёры Олимпиады получат 10 млн сомов (примерно 119 тысяч долларов) за «золото», 7 млн сомов (83 тысяч долларов) — за «серебро», 5 млн сомов (60 тысяч долларов) — за «бронзу».

Украина выплатит своим призёрам 125 тысяч долларов за «золото», 80 тысяч — за «серебро» и 55 тысяч — за «бронзу». Азербайджан — 235 тысяч, 118 тысяч и 58,75 тысячи соответственно. Грузия — 371 тысячу долларов за золотую медаль, 186 тысяч — за серебряную и 93 тысячи — за бронзовую, Армения — 51,5 тысячи, 38,6 тысячи и 25,7 тысячи.