С начала года импорт мазута в Узбекистан вырос в два раза. Это следует из данных Таможенного комитета, которые изучила «Газета.uz».

В январе-июле поставлено 843,64 тысячи тонн мазута, что на 427,1 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года (416,5 тысячи тонн).

В январе этого года импорт по сравнению с январём прошлого года был в 10,2 раза меньше — 8,5 тысячи тонн. При этом в июне поставки выросли в 22 раза (к июню 2023 года) — с 5,6 тысячи до 123,5 тысячи тонн, а в июле — с 4,75 тысячи до 934,7 тысячи тонн (в 19,6 раза).

Это может свидетельствовать, что Узбекистан стал использовать (или накапливать для предстоящей зимы) больше мазута на тепловых электростанциях для выработки электричества на фоне падения добычи газа (которое является основным топливом при производстве электроэнергии). В пресс-службе компании «Тепловые электрические станции» сообщили «Газете.uz», что мазут на ТЭС используется зимой.

Стоимость поставок за семь месяцев прошлого года составила 142,5 млн долларов, а с начала этого года — 334,9 млн долларов (в 2,3 раза больше).

Источник: Таможенный комитет



Импорт жидкого, в основном, печного топлива, в Узбекистан также резко вырос. Печное топливо (тёмное и светлое) используется для горелок, бытовых и промышленных котлов для отопления, в том числе теплиц.

В январе-июле поставлено 19 тысяч тонн жидкого топлива, что в 9,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти 95% объёма пришлась на апрель, когда было завезено 17,9 тысячи тонн топлива.

Стоимость поставок за этот период составила 7,2 млн долларов, тогда как за январь-июль прошлого года эта сумма достигала 1,16 млн долларов.

В прошлом году Узбекистан покупал печное топливо за 64−73 цента за кг, тогда как в этом году — за 35−37 центов (за исключением января, когда были поставки за 65,8 цента), что на 45−50% дешевле.

В январе этого года Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана предложило меры по скорейшему приведению атмосферного воздуха в Ташкенте к норме. Среди них — запрет на использование мазута в качестве резервного топлива на действующих в столице теплоцентралях.

Тогда отмечалось, что использование мазута в качестве дополнительного топлива действующими ТЭЦ для централизованного теплоснабжения населения в осенне-зимний период вызывает резкое загрязнение атмосферного воздуха. По имеющимся данным, в декабре в девяти котельных шести теплоцентралей Ташкента было использовано 3000 тонн мазутного топлива.

Мазутом называют тяжёлое нефтяное топливо, которое представляет собой остатки, получаемые при перегонке нефти, продуктов её вторичной переработки и газоконденсата.