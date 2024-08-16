Казахстан проводит новую линию в вопросе соблюдения западных санкций против России и намерен поставить собственные экономические интересы на первое место. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин.

По словам Жумангарина, Казахстан «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут местные компании, которые являются ключевыми работодателями в своих регионах. «Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», — сказал он.

Bloomberg отмечает, что это «резкое изменение в риторике», отражающее «маневры Казахстана» в поисках доступа к мировым рынкам для экспорта своих сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Хотя страна не присоединилась к санкциям западных стран, введённых против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, прежде её высокопоставленные чиновники, такие как Жумангарин, публично не оспаривали ограничения, пишет агентство.

Вместе с тем, Жумангарин дал понять, что хотя Казахстан может делать исключения, страна все же будет соблюдать правила, поскольку «не выстоит» под вторичными санкциями. Местные компании, добавленные Министерством финансов США в санкционный список, находятся в процессе закрытия, добавил вице-премьер.

При этом, как отметил Жумангарин, некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану. Западные правительства тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки Казахстану, для которого Россия считалась крупнейшим торговым партнёром до войны, сказал он.

В качестве примера Жумангарин привёл горнодобывающую Eurasian Resources Group, которая на 40% принадлежит Казахстану и несёт огромные убытки от запрета на поставки железной руды в Россию. Российский клиент переключился на внутренних поставщиков. «При отсутствии ограничений прибыль оставалась бы в Казахстане. Вместо этого теперь она достаётся тем, против кого вы ввели санкции», — сказал политик.

Теперь перед Казахстаном стоит задача сбалансировать конкурирующие приоритеты по выходу из изоляции, не нарушая ограничений, направленных против России, сказал зампремьера.

Он отметил, что санкции усложняют логистику торговли с Европой, заставляя Казахстан идти в обход через Каспий, а затем через Грузию. Поставки через Россию больше нецелесообразны, поскольку её порты забиты внутренними грузами.

Правительство страны, по словам Жумангарина, обращалось к западным странам за уступками, которые позволили бы Казахстану продавать товары в Иран или использовать страну для транзита, но безрезультатно.

«Каждый раз мы вынуждены торговаться. Но как страна, мы должны как-то жить», — заявил он.