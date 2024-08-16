Казахстан проводит новую линию в вопросе соблюдения западных санкций против России и намерен поставить собственные экономические интересы на первое место. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин.

По словам Жумангарина, Казахстан «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут местные компании, которые являются ключевыми работодателями в своих регионах. «Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», — сказал он.

Bloomberg отмечает, что это «резкое изменение в риторике», отражающее «маневры Казахстана» в поисках доступа к мировым рынкам для экспорта своих сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Хотя страна не присоединилась к санкциям западных стран, введённых против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, прежде её высокопоставленные чиновники, такие как Жумангарин, публично не оспаривали ограничения, пишет агентство.

Вместе с тем, Жумангарин дал понять, что хотя Казахстан может делать исключения, страна все же будет соблюдать правила, поскольку «не выстоит» под вторичными санкциями. Местные компании, добавленные Министерством финансов США в санкционный список, находятся в процессе закрытия, добавил вице-премьер.

При этом, как отметил Жумангарин, некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану. Западные правительства тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки Казахстану, для которого Россия считалась крупнейшим торговым партнёром до войны, сказал он.

В качестве примера Жумангарин привёл горнодобывающую Eurasian Resources Group, которая на 40% принадлежит Казахстану и несёт огромные убытки от запрета на поставки железной руды в Россию. Российский клиент переключился на внутренних поставщиков. «При отсутствии ограничений прибыль оставалась бы в Казахстане. Вместо этого теперь она достаётся тем, против кого вы ввели санкции», — сказал политик.

Реклама на Газета.uz

Теперь перед Казахстаном стоит задача сбалансировать конкурирующие приоритеты по выходу из изоляции, не нарушая ограничений, направленных против России, сказал зампремьера.

Он отметил, что санкции усложняют логистику торговли с Европой, заставляя Казахстан идти в обход через Каспий, а затем через Грузию. Поставки через Россию больше нецелесообразны, поскольку её порты забиты внутренними грузами.

Правительство страны, по словам Жумангарина, обращалось к западным странам за уступками, которые позволили бы Казахстану продавать товары в Иран или использовать страну для транзита, но безрезультатно.

«Каждый раз мы вынуждены торговаться. Но как страна, мы должны как-то жить», — заявил он.

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию в сентябре 2023 года говорил, что страна однозначно будет следовать западным санкциям против России.