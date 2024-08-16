Парламент Ирака принял в первом чтении поправку к закону о личном статусе, которая позволит религиозным властям регулировать вопросы заключения брака и снизит брачный возраст девушки до 9 лет, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Законопроект должен пройти ещё два чтения.

Правозащитники подчёркивают, что в случае принятия поправки это будет иметь «катастрофические последствия» для прав женщин и девочек в стране.

«Принятие иракским парламентом этого законопроекта станет разрушительным шагом назад для иракских женщин и девочек и прав, за которые они так упорно боролись… Формальная легализация детских браков лишит бесчисленное количество девочек их будущего и благополучия. Девочкам место в школе и на игровой площадке, а не в свадебном платье», — исследователь Human Rights Watch по Ираку Сара Санбар.

Иракские правозащитные группы и активисты вышли на протесты против принятия поправки. Демонстрации прошли в Багдаде и нескольких других городах Ирака, пишет The Guardian. Сторонники закона, в свою очередь, обвинили протестующих в «моральном упадке» и «следовании западной повестке».

HRW отмечает, что иракский парламент уже предлагал аналогичные поправки к закону о личном статусе в 2014 и 2017 годах, в обоих случаях они не были приняты.

С 2021 года большинство мест в парламенте Ирака занимает блок шиитских партий «Координационные силы». Они приняли несколько законов, основанных на шариате. Инициатива с нынешней поправкой также принадлежит им.

По действующему закону о личном статусе, принятому в 1959 году, брачный возраст в Ираке составляет 18 лет. Согласно обсуждаемому законопроекту, пары, вступающие в брак, смогут выбирать, следовать ли положениям закона о личном статусе или же положениям исламских школ юриспруденции. Поправка, в частности, основана на принципах джафаритской школы, позволяющей вступить в брак девочкам от 9 лет и мальчикам от 15 лет, уточняет The National.