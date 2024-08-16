Для онлайн-покупки билетов на матчи чемпионата мира FIFA по футзалу в Узбекистане и проверки билетов на входе создан сайт futsal2024.uz.

Об этом сообщил один из разработчиков сервиса центр Uzinfocom, работавший над ним совместно с Министерством цифровых технологий и Футбольной ассоциацией Узбекистана.

«Система Futsal2024 обеспечивает удобство и доступность покупки билетов через интернет с удобным интерфейсом, позволяет легко выбрать мероприятия и места на аренах, производить оплату билетов через различные платёжные системы», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, купить билеты на сайте можно круглосуточно, а безопасность и прозрачность платформы «обеспечена уникальными QR-кодами и интеграцией с системами безопасности» спортивных арен.

Чемпионат мира FIFA по футзалу впервые состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Матчи пройдут в Ташкенте, Бухаре и Андижане.

Ранее в Самарканде прошла жеребьёвка, по её итогам Узбекистан занял место в квартете «А» с командами Парагвая, Коста-Рики и Нидерландов.