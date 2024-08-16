В Учтепинском районе Ташкента 15 августа на 13-м квартале произошёл пожар в квартире на пятом этаже жилого дома, сообщила пресс-служба столичного управления по чрезвычайным ситуациям.

По данным УЧС, экстренный вызов поступил в 13:04. В 13:13 к месту происшествия прибыли три пожарных экипажа, и в 13:29 пожар был ликвидирован.

По данным программы Millar телеканала Milliy TV, родители ушли из дома, оставив в квартире двух маленьких детей одних. Дверь была заперта снаружи. Когда начался пожар, дети стали звать на помощь с балкона.





«Семилетний ребёнок вылез из окна, чтобы спрыгнуть вниз. Он был спасён местными жителями, которые поймали его в специальный ковёр (спасательное полотно — ред.)», — сообщил пресс-секретарь УЧС Ташкента Зухриддин Курбонов.

Пятилетний ребёнок, оставшийся внутри, был спасён пожарными и передан медицинским работникам. В настоящее время состояние детей стабильное.

В результате происшествия были повреждены предметы интерьера на площади 20 кв. м. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются, говорится в сообщении управления.