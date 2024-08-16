Сенат Олий Мажлиса Узбекстана на заседании 16 августа отклонил закон «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения». Документ вызвал широкий общественный резонанс в прошлом году.

Закон содержит поправки о введении системы штрафных баллов за нарушение ПДД, уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и другие. Однако, помимо этих поправок, связанных непосредственно с безопасностью дорожного движения, в закон была включена норма о введении наказания за дискредитацию правоохранителей.

В новой статье 195−2 КоАО за размещение в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов, связанной с исполнением служебных обязанностей, то есть обеспечением общественной безопасности, с целью их дискредитации или оскорбления предусматривался штраф в 50 БРВ (с 1 декабря — 17 млн сумов) или арест до 15 суток.

Заместитель председателя Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Толибжон Мадумаров сообщил, что закон необходимо доработать, особенно в части штрафных баллов и запрета публикации фото и видео «с целью дискредитации правоохранителей».

Он заявил, что будет создана согласительная комиссия Сената и Законодательной палаты для совершенствования и доработки законопроекта.

Что дальше?

Согласно регламенту, по отклонённому верхней палатой парламента закону Сенат и Законодательная палата на паритетных началах могут образовывать из числа сенаторов и депутатов согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. В Сенате инициатива о создании согласительной комиссии может исходить от председателя Сената, а также сенаторов, составляющих не менее 1/5 от общего числа членов сената.

Согласительная комиссия рассматривает каждое возражение Сената в отдельности с целью выработки единого текста закона.

Решения согласительной комиссии принимаются раздельным голосованием сенаторов и депутатов Законодательной палаты, входящих в состав согласительной комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии от каждой из палат.

По результатам своей работы согласительная комиссия принимает заключение, содержащее предложения по преодолению разногласий. К заключению прилагается текст проекта изменений и дополнений к закону.

В случае отклонения хотя бы одного предложения согласительной комиссии Сенат может предложить согласительной комиссии продолжить работу с учётом поправок, одобренных палатой, для представления новых предложений.

Если Сенат не одобряет закон в редакции согласительной комиссии, то он подлежит возврату в Законодательную палату как отклоненный.

Предыстория

Законодательная палата приняла закон 28 ноября. Депутат Дониёр Ганиев заявлял, что эта норма противоречит политике открытости, которую проводит президент Узбекистана, принципу «не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу», а также работе общественного контроля.

Он указывал на возможные риски злоупотребления этой нормой и использования её в других целях, чтобы «нарушать права граждан, грубо обращаться с ними».

Несмотря на возражения, 94 депутатов поддержали поправки, 2 выступили против, 3 воздержались, 7 не голосовали.

Глава Антикоррупционного агентства Узбекистана Акмал Бурханов отмечал, что норма о наказании за публикацию фото и видео в интернете сотрудников правоохранительных органов «с целью дискредитации» противоречит политике открытости. Движение «Юксалиш» просило Сенат учесть возражения общественности.

11 января Комитет Сената провёл обсуждение законопроекта. Журналисты выступили против этой нормы, указывая на риски злоупотребления. Сенатор и представители МВД пытались объяснить важность этой статьи, хотя обсуждаемая проблема касалась примерно 0,2% сотрудников (только в системе МВД, поправки же предлагалось распространить на все правоохранительные органы, включая прокуратуру, Национальную гавардию, Таможенный комитет и другие).

Закон был рассмотрен в Сенате с большой задержкой. В постановлении нижней палаты парламента от 28 ноября говорится, что в случае непринятия Сенатом решения по данному закону в течение 60 дней со дня его поступления в Сенат он направляется напрямую президенту. В Законодательной палате «Газете.uz» сообщали, что направили закон в рамках указанных сроков. Документ должен был поступить в Сенат ещё 5−6 декабря 2023 года.