Во всех автобусах предприятий компании «Тошшахартрансхизмат» с помощью специальной программы максимальную скорость движения ограничат 50 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цель — повысить безопасность пассажиров и сократить количество несчастных случаев, сообщил представитель компании.

На окна автобусов также наклеивается знак «50».

В репортаже компании показано, что автобус в ходе тестового заезда не может превысить скорость 50 км/ч.

Отметим, что разрешённая скорость движения в городах Узбекистана составляет 60 км/ч.

Прошлой осенью сообщалось, что средняя скорость автобусов на некоторых маршрутах после введения выделенных полос составила 23 км/ч, до этого она равнялась 18 км/ч.