В марте на праздновании Навруза в Кукдалинском районе Кашкадарьинской области в результате взрыва газа пострадало почти 40 человек. Кукдалинский районный суд 9 июля вынес приговор по этому делу. «Газета.uz» ознакомилась с судебным решением.

22-летний Б. Ш. 18 марта отправился на праздник в махаллю Тукмор, чтобы жарить и продавать рыбу. Для этого он установил очаг и газовый баллон на 27 литров. Инспектор профилактики, отмечается в материалах дела, потребовал убрать баллон с места скопления людей или закопать его в землю. Однако это требование не было выполнено. Около 12:00 газовый баллон взорвался.

Кадр видео из соцсетей, архив.

В результате взрыва местная жительница А. Р., пришедшая на праздник, получила 80% ожогов лица, шеи, груди, живота, обоих плеч, предплечий, кистей, бёдер, икр и коленей. Чуть более месяца спустя, 25 апреля, девушка скончалась.

Кроме того, в результате взрыва 7 человек получили ожоги средней тяжести, ещё 7 — тяжёлые телесные повреждения.

Б. Ш. признан виновным по части 1 статьи 102 (Причинение смерти по неосторожности) и части 3 статье 111 (Причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения по неосторожности двум или более лицам) Уголовного кодекса.

На суде трое потерпевших заявили, что у них нет претензий к Б. Ш. и попросили о смягчении наказания, в то время как некоторые заявили, что они не претендуют на моральную компенсацию, если будут возмещены затраты на лечение. Некоторые потерпевшие ограничились требованием принять меры в рамках закона.

Решением суда Б. Ш. приговорён к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и 360 часам обязательных общественных работ.