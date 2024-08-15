15 августа состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры обсудили вопросы «дальнейшего расширения узбекско-российского многопланового сотрудничества, углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества», говорится в сообщении.

«Особое внимание было уделено вопросам принятия скоординированных мер по увеличению объёмов товарооборота, развития кооперационных связей между ведущими предприятиями и регионами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов и гуманитарных программ», — подчёркивает в сообщении.

Кроме этого, президенты рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

Пресс-служба Кремля отмечает, что главы двух стран также обсудили «актуальные темы» международной и региональной повестки дня, в том числе с учётом текущего председательства РФ в объединении БРИКС.